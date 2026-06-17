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AEK, Ηλιόπουλος: «Καλώ όλα τα νέα παιδιά στην Καλαμάτα να έρθουν και να εμπνευστούν από το τρόπαιο»

Το τρόπαιο του πρωταθλήματος θα βρεθεί το βράδυ της Παρασκευής (19/06) στην Καλαμάτα, όπου το «παρών» θα δώσει κι ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος. 

Βαγγέλης Πάτας

AEK, Ηλιόπουλος: «Καλώ όλα τα νέα παιδιά στην Καλαμάτα να έρθουν και να εμπνευστούν από το τρόπαιο»
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Η εκδήλωση δεν θα γίνει τελικά την Πέμπτη (18/06), όπως είχε αρχικά οριστεί, αλλά μεταφέρθηκε για το βράδυ της Παρασκευής (19/06).

Ο Μάριος απηύθυνε κάλεσμα προς τα νέα παιδιά της πόλης, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Καλώ όλα τα νέα παιδιά της Καλαμάτας να έρθουν στην εκδήλωση για να δουν και να ακουμπήσουν το Όνειρο του Νικητή. Να εμπνευστούν από αυτό το Τρόπαιο του Ευ Αγωνίζεσθαι».

https://www.instagram.com/p/DZsOeojMXls/

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι η προγραμματισμένη για την Πέμπτη 18/6 παρουσία του Τροπαίου του Πρωταθλήματος 2025-2026, στην Κεντρική Πλατεία της Καλαμάτας, μεταφέρεται για την Παρασκευή 19/6 και ώρα 20.00 στο ίδιο σημείο.

Ο λόγος της μεταφοράς της ημερομηνίας, είναι η επιθυμία του Διοικητικού Ηγέτη της ΑΕΚ κ. Μάριου Ηλιόπουλου να παραβρεθεί ο ίδιος στην εκδήλωση, λόγω των ιδιαίτερων δεσμών καταγωγής που τον συνδέουν με την Καλαμάτα.

Για την παρουσία του στην Καλαμάτα, ο κ. Μάριος Ηλιόπουλος τόνισε: « Θα βρεθώ ο ίδιος στην Καλαμάτα. Καλώ όλα τα νέα παιδιά της Καλαμάτας να έρθουν στην εκδήλωση της Παρασκευής, καλώντας επίσης τους γονείς να τους δώσουν την δυνατότητα να έρθουν για να δουν και να ακουμπήσουν το Όνειρο του Νικητή. Να εμπνευστούν από αυτό το Τρόπαιο του Ευ Αγωνίζεσθαι».

* Το Τρόπαιο του Πρωταθλήματος 2025-2026 θα βρεθεί επίσης την Παρασκευή 19/6, αλλά νωρίτερα, στην Τρίπολη. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί στην Πλατεία Πετρινού»

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