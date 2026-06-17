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«Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ ο Μακουμπού»

Οι Τούρκοι μπλέκουν ξανά τον ΠΑΟΚ με παίκτη της Σάμσουνσπορ.

«Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ ο Μακουμπού»
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Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ φέρνουν και πάλι τα τουρκικά ΜΜΕ τον Αντουάν Μακουμπού, υποστηρίζοντας μάλιστα πως οι «ασπρόμαυροι» έχουν καταθέσει ήδη μια άκρως δελεαστική οικονομική πρόταση για την απόκτησή του.

Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει η εξειδικευμένη ιστοσελίδα «Transferfeed», ο «Δικέφαλος του Βορρά» παρακολουθεί στενά την περίπτωση του σκληροτράχηλου αμυντικού της Σάμσουνσπορ. Το ίδιο δημοσίευμα προχωράει το ρεπορτάζ ένα βήμα παρακάτω, σημειώνοντας πως οι Θεσσαλονικείς έχουν ήδη χτυπήσει την πόρτα του τουρκικού συλλόγου, καταθέτοντας πρόταση που ξεπερνά τα 4 εκατομμύρια ευρώ για να αποσπάσουν το «ναι».

Αν και το οικονομικό σκέλος της προσφοράς του ΠΑΟΚ κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρό, η ολοκλήρωση της μεταγραφής δεν παρουσιάζεται ως μια απλή υπόθεση, καθώς η συγκεκριμένη ιστοσελίδα βάζει στο τραπέζι και την πλευρά του ποδοσφαιριστή.

Όπως τονίζεται χαρακτηριστικά, ο Μακουμπού δεν εμφανίζεται ιδιαίτερα ζεστός στο ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τη Σάμσουνσπορ τη δεδομένη χρονική στιγμή. Απόλυτη προτεραιότητα του ίδιου του παίκτη παραμένει η παραμονή του στο τουρκικό πρωτάθλημα και η συνέχιση της καριέρας του στον σύλλογο της Σαμψούντας.

Το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ είναι δεδομένο και η πρόταση υπαρκτή, όμως η στάση του στόπερ της Σάμσουνσπορ αποτελεί αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ευτυχή κατάληξη του φλερτ.

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