Αστέρας AKTOR: Κλείνει τον Χορδάν Σίλβα για το κέντρο της άμυνας
Στον Αστέρα AKTOR θα συνεχίσει την καριέρα του ο 32χρονος αμυντικός, Χορδάν Σίλβα.
Μία ακόμη μεταγραφική κίνηση ολοκληρώνει ο Αστέρας AKTOR, καθώς ο Χορδάν Σίλβα αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Αρκαδίας.
Την είδηση αποκάλυψε η μεξικανική Κογιότς Τλαξκάλα, η οποία ανακοίνωσε την αποχώρηση του 32χρονου κεντρικού αμυντικού, γνωστοποιώντας παράλληλα πως ο επόμενος σταθμός της καριέρας του θα είναι ο Αστέρας AKTOR.
Ο Μεξικανός στόπερ δεν είναι άγνωστος στο ελληνικό κοινό, καθώς στο παρελθόν φόρεσε τη φανέλα του ΟΦΗ. Συνολικά, ο Σίλβα κατέγραψε 23 συμμετοχές με τον ΟΦΗ, πετυχαίνοντας ένα γκολ, το οποίο ήταν και το μοναδικό του με τη φανέλα της ομάδας του Ηρακλείου.