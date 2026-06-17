Αστέρας AKTOR: Κλείνει τον Χορδάν Σίλβα για το κέντρο της άμυνας

Μία ακόμη μεταγραφική κίνηση ολοκληρώνει ο Αστέρας AKTOR, καθώς ο Χορδάν Σίλβα αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην ομάδα της Αρκαδίας.

Την είδηση αποκάλυψε η μεξικανική Κογιότς Τλαξκάλα, η οποία ανακοίνωσε την αποχώρηση του 32χρονου κεντρικού αμυντικού, γνωστοποιώντας παράλληλα πως ο επόμενος σταθμός της καριέρας του θα είναι ο Αστέρας AKTOR.

Ο Μεξικανός στόπερ δεν είναι άγνωστος στο ελληνικό κοινό, καθώς στο παρελθόν φόρεσε τη φανέλα του ΟΦΗ. Συνολικά, ο Σίλβα κατέγραψε 23 συμμετοχές με τον ΟΦΗ, πετυχαίνοντας ένα γκολ, το οποίο ήταν και το μοναδικό του με τη φανέλα της ομάδας του Ηρακλείου.