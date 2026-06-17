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Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Έρχεται Ελλάδα ο Μαφέο - «Χαρούμενος για τη νέα πρόκληση»

Ο Πάμπλο Μαφέο ταξιδεύει για την Ελλάδα προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό του για τη νέα πρόκληση.

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Έρχεται Ελλάδα ο Μαφέο - «Χαρούμενος για τη νέα πρόκληση»
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Με προορισμό την Αθήνα αναχώρησε το πρωί της Τετάρτης (17/06) από τη Μαγιόρκα ο Πάμπλο Μαφέο, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό.

Ο 28χρονος Ισπανός δεξιός μπακ μίλησε σε δημοσιογράφους που τον περίμεναν στο αεροδρόμιο πριν από την επιβίβασή του, τονίζοντας πως η προοπτική να φορέσει τα «ερυθρόλευκα» αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία στην καριέρα του.

«Είμαι πολύ χαρούμενος για αυτή τη νέα πρόκληση. Μένει μόνο να περάσω τις ιατρικές εξετάσεις για τις οποίες πηγαίνω σήμερα. Είμαι πολύ χαρούμενος και έχω μεγάλο ενθουσιασμό. Σίγουρα υπάρχει στεναχώρια για τους φίλους, για την οικογένεια που αφήνω πίσω, αλλά υπάρχει και ενθουσιασμός για αυτό που έρχεται.

Είναι μια μοναδική ευκαιρία για εμένα και θέλω να την εκμεταλλευτώ. Έχω μεγάλη θέληση για να αντιμετωπίσω τη νέα πρόκληση που έρχεται», δήλωσε ο Μαφέο.

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