Έντονο ιταλικό ενδιαφέρον για Καλάμπρια
Σύμφωνα με πληροφορίες από την πατρίδα του ο παίκτης του Παναθηναϊκού είναι στο στόχαστρο ιταλικών ομάδων.
Ο Ντάβιντε Καλάμπρια συγκεντρώνει ενδιαφέρον από δύο ομάδες της Serie A, σύμφωνα με δημοσιογράφο από την Ιταλία.
Συγκεκριμένα ο Νικολό Σκίρα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκάλυψε πως δύο ιταλικές ομάδες πρώτης κατηγορίας έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για τον παίκτη, ο οποίος, όπως σημειώνεται θα έβλεπε θετικά την επιστροφή του στην Ιταλία.
Ο δεξιός οπισθοφύλακας του Παναθηναϊκού αποκτήθηκε από τους πράσινους το περασμένο καλοκαίρι, έπειτα από πολυετή παρουσία στη Μίλαν και έναν σύντομο δανεισμό στην Μπολόνια.