· Παναθηναϊκός

Έντονο ιταλικό ενδιαφέρον για Καλάμπρια

Σύμφωνα με πληροφορίες από την πατρίδα του ο παίκτης του Παναθηναϊκού είναι στο στόχαστρο ιταλικών ομάδων.

Έντονο ιταλικό ενδιαφέρον για Καλάμπρια
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Ο Ντάβιντε Καλάμπρια συγκεντρώνει ενδιαφέρον από δύο ομάδες της Serie A, σύμφωνα με δημοσιογράφο από την Ιταλία.

Συγκεκριμένα ο Νικολό Σκίρα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκάλυψε πως δύο ιταλικές ομάδες πρώτης κατηγορίας έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για τον παίκτη, ο οποίος, όπως σημειώνεται θα έβλεπε θετικά την επιστροφή του στην Ιταλία.

Ο δεξιός οπισθοφύλακας του Παναθηναϊκού αποκτήθηκε από τους πράσινους το περασμένο καλοκαίρι, έπειτα από πολυετή παρουσία στη Μίλαν και έναν σύντομο δανεισμό στην Μπολόνια.

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