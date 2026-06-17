Έντονο ιταλικό ενδιαφέρον για Καλάμπρια

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια συγκεντρώνει ενδιαφέρον από δύο ομάδες της Serie A, σύμφωνα με δημοσιογράφο από την Ιταλία.

Συγκεκριμένα ο Νικολό Σκίρα με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποκάλυψε πως δύο ιταλικές ομάδες πρώτης κατηγορίας έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για τον παίκτη, ο οποίος, όπως σημειώνεται θα έβλεπε θετικά την επιστροφή του στην Ιταλία.

Ο δεξιός οπισθοφύλακας του Παναθηναϊκού αποκτήθηκε από τους πράσινους το περασμένο καλοκαίρι, έπειτα από πολυετή παρουσία στη Μίλαν και έναν σύντομο δανεισμό στην Μπολόνια.