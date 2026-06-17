ΠΑΟΚ: Οι λόγοι που καταλήγει στον Πούσιτς για τη θέση του Λουτσέσκου

Το θέμα του προπονητή απασχολεί τον ΠΑΟΚ τις τελευταίες μέρες.

Η συνεργασία με τον Ραζβάν Λουτσέσκου ουσιαστικά έχει ολοκληρωθεί και η ΠΑΕ αναμένεται αν προχωρήσει την Τετάρτη (17/6) στις επίσημες ανακοινώσεις.

Την ίδια ώρα, ο άνθρωπος που έχουν ξεχωρίσει στον Δικέφαλο για τον αντικαταστάτη του Ρουμάνου είναι ο Μαρίνο Πούσιτς.

Η συμφωνία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, ωστόσο οι δύο πλευρές βρίσκονται πολύ κοντά και απομένουν λεπτομέρειες για να κλείσει η υπόθεση.

Η περίπτωση του Πούσιτς δεν ήρθε από το πουθενά για τον ΠΑΟΚ. Είναι ένα όνομα που είχε απασχολήσει και πριν από ένα χρόνο. Έκτοτε οι άνθρωποι του Δικέφαλου τον παρακολουθούν κι έχουν πολύ καλή εικόνα για το προφίλ του.

Πρόκειται για έναν προπονητή με ισχυρή προσωπικότητα, ο οποίος δίνει έμφαση στο να υπάρχουν καλές σχέσεις στα αποδυτήρια της ομάδας του και φροντίζει να κρατά τις ισορροπίες.

Είναι θιασώτης του επιθετικού ποδοσφαίρου, με τις ομάδες του να αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία των κινήσεων, να πιέζουν ψηλά στο γήπεδο και να προσπαθούν να επιβάλλουν τον δικό τους ρυθμό.

Ένα προφίλ που φαίνεται να ταιριάζει με τη γενικότερη κατεύθυνση που έχει επιλέξει ο ΠΑΟΚ να ακολουθήσει από εδώ και πέρα.