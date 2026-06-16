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ΟΦΗ: Παραμένει και τη νέα σεζόν ο Μπόρχα Γκονζάλεθ

Ο 31χρονος μπακ, Μπόρχα Γκονζάλεθ θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα του ΟΦΗ και τη νέα σεζόν.

ΟΦΗ: Παραμένει και τη νέα σεζόν ο Μπόρχα Γκονζάλεθ
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Ο ΟΦΗ επισημοποίησε την παραμονή του Μπόρχα Γκονζάλεθ στο ρόστερ της ομάδας και για τη νέα αγωνιστική περίοδο, ανακοινώνοντας την ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Η ανακοίνωση του ΟΦΗ:

«Η ΠΑΕ ΟΦΗ 1925 με χαρά ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Borja Gonzalez ως το καλοκαίρι του 2027.

Μετρώντας 60 συμμετοχές, οκτώ γκολ και 14 ασίστ στα δύο χρόνια παρουσίας του στον ΟΦΗ, αποτέλεσε σημείο αναφοράς για την ομάδα μας, έχοντας καθοριστική συμβολή, με τις ασίστ και τα γκολ του, στην επιτυχημένη πορεία της και στις δύο διαδοχικές παρουσίες του ΟΦΗ στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Ο 31χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος ξεχωρίζει για την αγωνιστική του ποιότητα, τη μαχητικότητα, την αποφασιστικότητα και την συνολική παρουσία του εντός και εκτός γηπέδου, βοήθησε τον ΟΦΗ να πετύχει σημαντικούς στόχους και θα είναι «παρών» σε μια ακόμη σημαντική χρονιά για την ομάδα μας, με την συμμετοχή της για πρώτη φορά στη League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Borja, θα είμαστε μαζί σ’ αυτή τη νέα πρόκληση!»

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