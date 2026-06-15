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«Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε διαπραγματεύσεις για τον Κρίστιανσεν»

Οι Δανοί αναφέρουν ότι ο Παναθηναϊκός είναι σε συζητήσεις για τον Κρίστιανσεν.

Θανάσης Μαργαρίτης

«Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε διαπραγματεύσεις για τον Κρίστιανσεν»
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Ο Παναθηναϊκός εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Βίκτορ Κρίστιανσεν για την ενίσχυση του αριστερού άκρου της άμυνάς του, με δημοσίευμα από τη Δανία να αποκαλύπτει προχωρημένες επαφές με τη Λέστερ.

Ο 23χρονος διεθνής αριστερός μπακ βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο των «πράσινων», με καθοριστικό παράγοντα να αποτελεί η παρουσία του Γιάκομπ Νίστρουπ στον πάγκο της ομάδας. Οι δύο άνδρες συνεργάστηκαν με μεγάλη επιτυχία στην Κοπεγχάγη, περίοδος κατά την οποία ο Κρίστιανσεν πραγματοποίησε τις καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας του.

Σύμφωνα με το «Tipsbladet», οι διαπραγματεύσεις αφορούν μονοετή δανεισμό από τη Λέστερ, με οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του 2027. Οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές βρίσκονται σε εξέλιξη, με τον Παναθηναϊκό να επιδιώκει την ολοκλήρωση της συμφωνίας μέσα στο επόμενο διάστημα.

Η προοπτική συμμετοχής στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, η επανένωση με τον Νίστρουπ και ο σημαντικός ρόλος που προορίζεται για τον παίκτη αποτελούν βασικά στοιχεία που μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση.

Ο Κρίστιανσεν δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Λέστερ για ακόμη δύο χρόνια, ωστόσο η επιθυμία του να αγωνιστεί ξανά σε υψηλό επίπεδο και να επιστρέψει σταθερά στα πλάνα της εθνικής Δανίας ενδέχεται να διευκολύνει την ολοκλήρωση της μετακίνησής του στην Αθήνα.

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