Παναθηναϊκός: Οριστικοποιήθηκε ο αντίπαλος για το φιλικό στη Λεωφόρο

Σταδιακά αρχίζει να διαμορφώνεται το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων του Παναθηναϊκού ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, παρότι η ΠΑΕ δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε επίσημες ανακοινώσεις για το σύνολο της καλοκαιρινής προετοιμασίας.

Μετά τη γνωστοποίηση της φιλικής αναμέτρησης με τη Ραπίντ στις 15 Ιουλίου στη Βιέννη, η οποία αναμένεται να αποτελέσει την τελευταία πρόβα πριν από τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των «πράσινων», έγινε γνωστό ακόμη ένα δυνατό τεστ.

Συγκεκριμένα, το «τριφύλλι» θα αντιμετωπίσει την Γκρασχόπερ στις 11 Ιουλίου στη Λεωφόρο, σε μία αναμέτρηση που θα δώσει την ευκαιρία στον τεχνικό επιτελείο να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των επίσημων αγώνων. Η ώρα διεξαγωγής του φιλικού δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Υπενθυμίζεται ότι ο Παναθηναϊκός θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του στο Άπελντοορν, όπου θα παραμείνει από τις 22 Ιουνίου έως τις 5 Ιουλίου, χτίζοντας τις βάσεις για τη νέα σεζόν.