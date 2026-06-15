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Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Εξετάζει Σμαΐλοβιτς για την άμυνα

Το όνομα του Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς συνδέεται με τον Ολυμπιακό για το κέντρο της άμυνας.

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Εξετάζει Σμαΐλοβιτς για την άμυνα
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Ο 22χρονος στόπερ της Σάντεφιορντ φέρεται να βρίσκεται στη λίστα του Ολυμπιακού, έχοντας ήδη προσελκύσει το ενδιαφέρον συλλόγων από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν δημοσιεύματα, ο κεντρικός αμυντικός της Σάντεφιορντ ξεχωρίζει τόσο για τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά όσο και για τα σωματικά του προσόντα, καθώς έχει ύψος 1,91 μ. Είναι γεννημένος στη Σουηδία, μετρά τρεις συμμετοχές με την Κ21 της χώρας και έχει καταγωγή από τη Βοσνία.

Ο δεξιοπόδαρος στόπερ αγωνίζεται στη νορβηγική ομάδα εδώ και μόλις 14 μήνες, διάστημα στο οποίο έχει καταγράψει 39 συμμετοχές, με απολογισμό τρία γκολ και δύο ασίστ. Οι εμφανίσεις του έχουν ανεβάσει σημαντικά τη χρηματιστηριακή του αξία, η οποία πλέον υπολογίζεται στα 3 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, δημοσιεύματα από τη Σκωτία, τη Νορβηγία, την Ολλανδία και τη Γαλλία αναφέρουν ότι ο Σμαΐλοβιτς βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο των Σέλτικ, Μπόντο Γκλιμτ, Φέγενορντ και Τουλούζ. Το συμβόλαιό του με τη Σάντεφιορντ έχει ισχύ έως τον Δεκέμβριο του 2028.

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