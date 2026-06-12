Ανατροπή με Καλογερόπουλο: Ανακοινώθηκε από τη Νυρεμβέργη! (pic)

Ανατροπή δεδομένων στην υπόθεση του Αλέξη Καλογερόπολου, με τον αρχηγό της εθνικής Ελπίδων να συνεχίζει την καριέρα του στη Γερμανία και τη Νυρεμβέργη.

Συγκεκριμένα ο 22χρονος πρώην στόπερ του Ολυμπιακού υπέγραψε ως ελεύθερος συμβόλαιο τετραετούς διάρκειας και θα προπονηθεί υπό τις οδηγίες του θρύλου Μίροσλαβ Κλόζε.

Τις τελευταίες εβδομάδες δημοσίευματα έκαναν λόγο για συμφωνία του Καλογερόπουλου με τη Μόντσα, ωστόσο η υπόθεση φέρεται να ναυάγησε, με τον κεντρικό αμυντικό να καταλήγει εν τέλει στη Νυρεμβέργη.

Ο «Καλογερό» θα βγει για πρώτη φορά εκτός συνόρων, βαδίζοντας στα χνάρια του Στέφανου Τζίμα, ο οποίος είχε περάσει και αυτός απο τη γερμανική ομάδα.