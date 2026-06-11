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Καλαμάτα: Ανακοινώθηκε με τη μορφή δανεισμού ο Κένεθ Βάργκας

Η Καλαμάτα γνωστοποίησε την απόκτηση του 24χρονου μεσοεπιθετικού, Κένεθ Βάργκας από τη Χαρτς, με τη μορφή δανεισμού.

Καλαμάτα: Ανακοινώθηκε με τη μορφή δανεισμού ο Κένεθ Βάργκας
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Τη δεύτερη μεταγραφική της κίνηση ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου ολοκλήρωσε η Καλαμάτα, η οποία προχώρησε στην απόκτηση του Κένεθ Βάργκας από τη Χαρτς.

Ο 24χρονος μεσοεπιθετικός μετακομίζει στη «Μαύρη Θύελλα» με τη μορφή δανεισμού από τον σκωτσέζικο σύλλογο, ενισχύοντας τις επιλογές της ομάδας στη μεσοεπιθετική γραμμή.

Η ανακοίνωση της Καλαμάτας:

«Η ΠΑΕ Καλαμάτα βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Κένεθ Βάργκας (Kenneth Gerardo Vargas Vargas), ο οποίος αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τη Χαρτς (Heart of Midlothian).

Με καταγωγή από την Κόστα Ρίκα, ο 24χρονος αγωνίζεται σε όλες τις θέσεις της επιθετικής γραμμής.

Ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Ερεδιάνο (Herediano) και έπαιξε στην πρώτη ομάδα (74 συμμετοχές, 15 γκολ, 8 ασίστ), ενώ ακολούθησε η μεταγραφή του στην Γκρέσια (Municipal Grecia – 28 συμμετοχές, 5 γκολ, 3 ασίστ).

Η πρώτη του εμπειρία από την Ευρώπη ήρθε το 2023, όταν και τον απέκτησε η Χαρτς (Heart of Midlothian). Με την ομάδα από τη Σκωτία έχει καταγράψει 84 συμμετοχές, 13 γκολ και 8 ασίστ, συμμετέχοντας μεταξύ άλλων στα προκριματικά του Europa League και στη φάση των ομίλων του Conference League.

Στο δεύτερο εξάμηνο της περασμένης σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός από τη Χαρτς στην Αλαχουελένσε (LD Alajuelense), με τη φανέλα της οποίας είχε 13 συμμετοχές, 4 γκολ και 1 ασίστ.

Ο Κένεθ Βάργκας είναι, επίσης, 21 φορές διεθνής με την Κόστα Ρίκα, έχοντας σκοράρει 3 τέρματα, ενώ έχει συμμετάσχει σε ένα Copa America (2024) και δύο φορές στο Gold Cup (2023,2025).

Κένεθ, καλωσόρισες στη Μαύρη Θύελλα. Σου ευχόμαστε να είσαι υγιής και να έχεις επιτυχίες με την ομάδα μας!».

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