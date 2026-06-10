Ώρα Λουτσέσκου στον ΠΑΟΚ

Ο Ρουμάνος τεχνικός μπορεί να δεσμεύεται με συμβόλαιο για έναν ακόμα χρόνο με την ομάδα της Θεσσαλονίκης, αλλά ακόμα δεν μπορεί κανείς με σιγουριά να θεωρήσει ότι η επόμενη σεζόν θα τον βρει στον πάγκο του «Δικέφαλου».

Η επικοινωνία ΠΑΟΚ και Λουτσέσκου δεν είναι στα… καλύτερά της και αυτό είναι ένα ισχυρό στοιχείο που δείχνει ότι τίποτα δε μπορεί να ειπωθεί με σιγουριά, την ώρα που δημοσιεύματα του εξωτερικού θέλουν το όνομα του Λουτσέσκου να προτείνεται σε ομάδες που βρίσκονται σε αναζήτηση προπονητή.

Τέλος, το γεγονός πως η πρώτη σύσκεψη της διοίκησης με τον Λέο Μάτος, τον νέο τεχνικό διευθυντή της ομάδας, έγινε χωρίς την παρουσία του Ρουμάνου τεχνικού δείχνει πως… υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται ιδιαιτέρως κρίσιμο και οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα.