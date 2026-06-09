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Ντεσπόντοφ: «Έχω συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, το οποίο σκοπεύω να τηρήσω»

Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ τόνισε πως έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ και διέψευσε τις φήμες περί ενδιαφέροντος από την ΤΣΚΚΑ Σόφιας.

Ντεσπόντοφ: «Έχω συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, το οποίο σκοπεύω να τηρήσω»
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Ο Κίριλ Ντεσπόντοφ συνεχίζει με αμείωτους ρυθμούς την αποκατάστασή του μετά τον σοβαρό τραυματισμό που τον ταλαιπώρησε, έχοντας ως βασικό στόχο να είναι έτοιμος για τη νέα αγωνιστική περίοδο με τον ΠΑΟΚ, η οποία ξεκινά σε λιγότερο από έναν μήνα.

Τις τελευταίες ώρες, δημοσιεύματα από τη Βουλγαρία συνέδεσαν τον διεθνή εξτρέμ με πιθανή μεταγραφή στην ΤΣΣΚΑ Σόφιας, αναφέροντας πως ο σύλλογος της βουλγαρικής πρωτεύουσας εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να καταθέσει πρόταση για την απόκτησή του από τον ΠΑΟΚ.

Ωστόσο, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής φρόντισε να διαψεύσει τα δημοσιεύματα, βάζοντας τέλος στις φήμες που αναπτύχθηκαν γύρω από το μέλλον του.

Οι δηλώσεις του Ντεσπόντοφ:

«Έχω συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, το οποίο σκοπεύω να τηρήσω», δήλωσε κατηγορηματικά ο Ντεσπόντοφ, ενώ πρόσθεσε μιλώντας στο Gong.bg: «Οι φήμες που κυκλοφορούν, ότι είμαι έτοιμος να φύγω από τον ΠΑΟΚ και να πάω στην ΤΣΣΚΑ επειδή παίρνω μεγάλο μισθό και η ΤΣΣΚΑ είναι έτοιμη να με πληρώσει, δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια».

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