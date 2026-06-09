Ολυμπιακός, μεταγραφές: Ανατροπή με Γιαννούλη - κάνουν πίσω οι «ερυθρόλευκοι»

Στροφή 180 μοιρών στην υπόθεση Γιαννούλη έκανε, σύμφωνα με πληροφορίες ο Ολυμπιακός, με τους «ερυθρόλευκους» να στρέφονται σε άλλες λύσεις για την κάλυψη του αριστερού άκρου.

Τις τελευταίες ημέρες, ο Γιαννούλης εμφανιζόταν ως ο εκλεκτός της ομάδας του Πειραιά για τη θέση, ωστόσο ο ΠΑΟΚ μπήκε... σφίνα στην υπόθεση, προσφέροντας 3+1 εκατομμύρια στην γερμανική Άουγκσμπουργκ για να τον κάνει δικό του.

Η πλευρά του ποδοσφαιριστή ζήτησε επιπλέον χρόνο προκειμένου να εξετάσει τις επιλογές της, κάτι που στα γραφεία της Πλατείας Αλεξάνδρας δεν άρεσε, με τον Ολυμπιακό εν τέλει να αποσύρεται από την υπόθεση.

Τη σεζόν που μας πέρασε, ο Γιαννούλης πραγματοποίησε 29 εμφανίσεις με τη φανέλα της Άουγκσμπουργκ, έχοντας απολογισμό δύο γκολ και πέντε ασίστ στη Bundesliga.