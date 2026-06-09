ΑΕΚ: Επιμένουν για Ντουκς στη Γερμανία – «Έχουν ξεκινήσει επαφές οι δύο πλευρές»

Στο μεταγραφικό προσκήνιο για την ΑΕΚ παραμένει ο Μάρβιν Ντουκς, με νέο δημοσίευμα από τη Γερμανία να συνδέει εκ νέου τον έμπειρο επιθετικό με την «Ένωση».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Berliner Kurier», η ΑΕΚ εξακολουθεί να ενδιαφέρεται έντονα για την απόκτηση του διεθνούς Γερμανού φορ, ενώ αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο να έχουν ήδη πραγματοποιηθεί οι πρώτες επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Το δημοσίευμα αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι: «Υπάρχουν αρκετές αναφορές που κάνουν λόγο για πρώτες επαφές της ΑΕΚ με τον Μάρβιν Ντουκς. Οι πρωταθλητές Ελλάδας του 2026 θα αγωνιστούν το φετινό καλοκαίρι στα playoffs του Champions League και επιθυμούν να ενισχύσουν την επιθετική τους γραμμή. Η ομάδα της Αθήνας μπορεί να προσφέρει υψηλότερες αποδοχές από τη Χέρτα Βερολίνου. Παράλληλα, το Ανόβερο ‘96, η Βόλφσμπουργκ κι η Ρεάλ Σοσιεδάδ φέρονται επίσης να έχουν συμπεριλάβει τον Ντουκς στη μεταγραφική τους λίστα».

Ποια είναι τα δεδομένα

Ο Γερμανός επιθετικός εξετάζει προσεκτικά τις επιλογές που έχει μπροστά του και δεν φαίνεται διατεθειμένος να βιαστεί όσον αφορά το επόμενο βήμα της καριέρας του.

Η εμπειρία και η ποιότητά του στην επιθετική γραμμή έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων, με την ΑΕΚ να συγκαταλέγεται μεταξύ των ομάδων που παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του. Μέχρι στιγμής, ο Ντουκς δεν έχει καταλήξει στην τελική του απόφαση, με το ενδιαφέρον γύρω από το όνομά του να παραμένει έντονο και τις εξελίξεις να αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Ο 31χρονος επιθετικός έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε συλλόγους όπως η Μπορούσια Ντόρτμουντ, η Πάντερμπορν, η Φορτούνα Ντίσελντορφ και η Βέρντερ Βρέμης, ενώ μετρά και δύο συμμετοχές με την εθνική ομάδα της Γερμανίας.