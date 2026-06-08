ΑΕΚ: Στη… γωνία για Γιόβιτς ο Ερυθρός Αστέρας – Όσα λέγονται στη Σερβία

Ο Λούκα Γιόβιτς αποτέλεσε ένα από τα βασικά πρόσωπα της ΑΕΚ στην αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε, πραγματοποιώντας εντυπωσιακές εμφανίσεις με τη φανέλα της Ένωσης.

Ο Σέρβος επιθετικός έκλεισε τη σεζόν με 21 γκολ σε 43 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, επίδοση που οδήγησε τους ανθρώπους της ΑΕΚ στην απόφαση να του προτείνουν νέο συμβόλαιο, παρότι η υπάρχουσα συμφωνία των δύο πλευρών έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027.

Σύμφωνα, πάντως, με δημοσίευμα του σερβικού «TV Arena Sport», σε περίπτωση που ο διεθνής φορ δεν αποδεχθεί την πρόταση ανανέωσης, δεν αποκλείεται να τεθεί θέμα παραχώρησής του.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό ρεπορτάζ, ο Ερυθρός Αστέρας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και φέρεται διατεθειμένος να κινηθεί για την απόκτησή του, εφόσον προκύψουν οι κατάλληλες συνθήκες.

Το ίδιο δημοσίευμα σημειώνει ότι ενδεχόμενη πώληση θα μπορούσε να αποτελέσει την τελευταία ευκαιρία της ΑΕΚ να εξασφαλίσει οικονομικό όφελος από την περίπτωση του ποδοσφαιριστή.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιόβιτς έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στον Ερυθρό Αστέρα, πριν αποχωρήσει το καλοκαίρι του 2016 για τον Απόλλωνα Λεμεσού έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ.