Άρης: Επέμβαση για τον Χόνγκλα που είναι κοντά στην παραμονή

Έτοιμος να παραμείνει για τρία χρόνια στον Άρη, είναι ο Μάρτιν Χόνγκλα. Ο 28χρονος που αποκτήθηκε ως δανεικός από τη Γρανάδα, έπεισε τους Θεσσαλονικείς και υπάρχει απόφαση να προχωρήσουν οι «κίτρινοι» στην ενεργοποίηση της οψιόν αγοράς.

Η τιμή που έχει προβλεφθεί για απ’ ευθείας αγορά του, είναι 1,3 εκατ. ευρώ. Ο Χόνγκλα έκανε 13 εμφανίσεις με τη φανέλα του Άρη, βοηθώντας στη διαδικασία των Play Off να τερματίσει στην πέμπτη θέση. Ταλαιπωρήθηκε όμως από ενοχλήσεις με αποτέλεσμα να περάσει την πόρτα του χειρουργείου για καθαρισμό χόνδρου επιγονατίδας.

Η επέμβαση ήταν επιτυχημένη και θα είναι σε θέση να προπονηθεί σε 4-5 εβδομάδες, κάτι που σημαίνει πως θα χάσει τις πρώτες ημέρες της προετοιμασίας.