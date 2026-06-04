Παναθηναϊκός: «Ζεστός» για Τσάπρα, χωρίς να… παίζει μόνος του

Ο Τριαντάφυλλος Τσάπρας στα 24 του χρόνια, προέρχεται από δύο εκπληκτικές σεζόν. Ειδικά στην τελευταία, ήταν από τους κορυφαίους δεξιούς μπακ στο πρωτάθλημα της Super League, ο παίκτης με τις περισσότερες ασίστ. Μετρώντας 36 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, 1 γκολ και 10 ασίστ.

Το όνομά του είναι στη λίστα του Παναθηναϊκού εδώ και καιρό. Με τη φημολογία που δεν αποδείχθηκε πραγματική, να τον φέρνει ακόμη και «μια ανάσα» απ’ το «τριφύλλι». Τις περασμένες εβδομάδες, το θέμα φάνηκε να ατονεί. Με τον ποδοσφαιριστή να μοιάζει πιο πιθανό να καταλήξει σε άλλη ομάδα, εντός ή εκτός των συνόρων.

Είναι δεδομένο πως η ελληνική αγορά μόνο αδιάφορο δεν αφήνει τον Παναθηναϊκό. Κάτι που αποδείχθηκε και τους προηγούμενους μήνες, με τις αποκτήσεις των Τετέι, Παντελίδη και Κοντούρη.

Η ανάγκη των «πράσινων» να ενισχυθούν στη θέση του δεξιού μπακ, αυτόματα τους επαναφέρει γερά στο «παιχνίδι» για τον Τσάπρα. Παίκτη για τον οποίο ενδιαφέρεται και ο Ολυμπιακός, αλλά και σύλλογοι από την Ιταλία. Χωρίς να αποκλείονται επιπλέον «μνηστήρες» από την Ελλάδα. Κάτι που εκτοξεύει και την τιμή αγοράς του, καθώς ο Λεβαδειακός θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο και ακριβότερο deal.

Για τον Παναθηναϊκό την τελευταία λέξη την έχει ο Γιάκομπ Νίστρουπ. Ο Δανός προπονητής φέρεται να έχει καλή γνώμη για τον Τσάπρα απ’ όσα έχει μελετήσει ως τώρα. Οπότε το θέμα του άσου του Λεβαδειακού, δεν αποκλείεται να θελήσουν να το προχωρήσουν άμεσα οι «πράσινοι». Έχοντας σημαντικό ανταγωνισμό, αλλά και τη δεδομένη δυναμική σε τέτοιου είδους κινήσεις, όπως φάνηκε στις τελευταίες μεταγραφικές περιόδους.