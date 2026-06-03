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ΑΕΚ: Αυτοί είναι οι οικονομικοί όροι στη μεταγραφή του Ζουμπκόφ

Η Τραμπζονσπόρ έδωσε στη δημοσιότητα τι λεπτομέρειες της μεταγραφής.

ΑΕΚ: Αυτοί είναι οι οικονομικοί όροι στη μεταγραφή του Ζουμπκόφ
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Λίγη ώρα μετά την επίσημη ανακοίνωση της ΑΕΚ για την απόκτηση του Ολεξάντρ Ζουμπκόφ, ακολούθησε και η επιβεβαίωση από την πλευρά της Τραμπζονσπόρ, η οποία γνωστοποίησε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας ανάμεσα στους δύο συλλόγους.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της τουρκικής ομάδας, η Ένωση θα καταβάλει άμεσα το ποσό των 4 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Ουκρανού μεσοεπιθετικού.

Παράλληλα, στη συμφωνία προβλέπονται επιπλέον μπόνους που μπορούν να φτάσουν τις 500.000 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος της μεταγραφής στα 4,5 εκατ. ευρώ.

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο της συμφωνίας αφορά το ποσοστό μεταπώλησης που διατήρησε η Τραμπζονσπόρ.

Η τουρκική ομάδα εξασφάλισε το 10% των δικαιωμάτων από ενδεχόμενη μελλοντική πώληση του ποδοσφαιριστή, διατηρώντας οικονομικό όφελος από οποιαδήποτε επόμενη μεταγραφή του Ζούμπκοφ.

Η ανακοίνωση των Τούρκων

«Επιτεύχθηκε συμφωνία σχετικά με την οριστική μεταγραφή του επαγγελματία ποδοσφαιριστή μας, Ολεξάντρ Ζούμπκοφ, στην AEK.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, η ΑΕΚ θα καταβάλει στην ομάδα μας 4.000.000 ευρώ ως τέλος λήξης συμβολαίου. Επιπλέον, η ΑΕΚ θα καταβάλει στην ομάδα μας ένα υπό όρους μπόνους 500.000 ευρώ, συν το 10% του καθαρού ποσού μεταγραφής σε περίπτωση που ο παίκτης μεταγραφεί σε άλλη ομάδα».

https://www.instagram.com/p/DZH_CgyjJee/
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