ΑΕΚ: Ανακοινώθηκε ο Ζουμπκόφ - Τα πρώτα λόγια του Ηλιόπουλου στον Ουκρανό

Παίκτης της ΑΕΚ με κάθε επισημότητα είναι ο Αλεξάντερ Ζουμπκόφ, με τον 29χρονο εξτρεμ να αποτελεί την πρώτη κίνηση των «κιτρινόμαυρων» στο θερινό μεταγραφικό παζάρι.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο ήταν αυτός που είχε κάνει εξ αρχής γνωστή την είδηση, με την ΑΕΚ το μεσημέρι της Τετάρτης (3/6) να γνωστοποιεί τη συμφωνία.

Ποιος είναι ο Ζουμπκόφ

Ο Ζουμπκόφ είναι γεννημένος στις 3 Αυγούστου 1996 και είναι εν ενεργεία διεθνής με την Εθνική ομάδα της Ουκρανίας, με την οποία μετράει 45 συμμετοχές και 3 γκολ.

Αριστεροπόδαρος, αγωνίζεται στο δεξί «φτερό» της επίθεσης και είναι προϊόν των ακαδημιών της Σαχτάρ με την οποία έχει 107 αγώνες, 20 γκολ και 22 ασίστ.

Στην τουρκική Τραμπζονσπόρ ο Ζουμπκόφ μετακινήθηκε τον Φεβρουάριο του 2025 και φέτος είχε μία γεμάτη σεζόν με 37 συμμετοχές, 4 γκολ και 12 ασίστ.

Εκτός της Τουρκίας ο 29χρονος εξτρέμ έχει παίξει ποδόσφαιρο και στην Ουγγαρία. Τη σεζόν 2019-20 παραχωρήθηκε δανεικός στη Φερεντσβάρος και το καλοκαίρι του 2020 αποκτήθηκε με κανονική μεταγραφή έναντι 1,5 εκατ. ευρώ.

Έπαιξε σε 110 αγώνες, βρήκε δίχτυα 19 φορές και έδωσε 23 ασίστ. Γύρισε στη Σαχτάρ το καλοκαίρι του 2022 και πέρυσι τον χειμώνα η Τραμπζονπόρ τον έκανε δικό της με ένα ποσό της τάξης των 6 εκατ. ευρώ. Έχει αγωνιστεί επίσης στη Μαριούπολη (22 παιχνίδια, 8 γκολ, 3 ασίστ).

Στην Ουκρανία έχει πανηγυρίσει τέσσερα πρωταθλήματα (2016-17, 2017-18, 2022-23, 2023-24) και πέντε Κύπελλα (2015-16, 2016-17, 2017-18, 2023-24, 2024-25). Στην Ουγγαρία κατέκτησε με τη Φερεντσβάρος τρία πρωταθλήματα (2019-20, 2020-21, 2021-22) και ένα Κύπελλο (2021-22), ενώ το Κύπελλο κατέκτησε την περασμένη σεζόν με την Τραμπζονπόρ στην Τουρκία.

Η ανακοίνωση της ΑΕΚ:

https://www.instagram.com/p/DZH-L67MNwE/

Με τη σειρά του ο διοικητικός ηγέτης της ΑΕΚ, Μάριος Ηλιόπουλος καλωσόρισε τον Ολεξάντρ Ζούμπκοφ

Τα λόγια του Ηλιόπουλου και του ποδοσφαιριστή:

«Ολεξάντρ, καλωσόρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ, σε αυτή την απίστευτη ομάδα με τη μεγάλη ιστορία, όπως συζητήσαμε χθες και αναγνώρισες την ιστορία της. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σε έχουμε εδώ. Περιμένουμε τις «ρουκέτες» σου στο γήπεδο, στη δική μας «Αγιά Σοφιά», στην αρένα μας. Και υποθέτω ότι ήρθες στην Ελλάδα για να ζήσεις μαζί μας όλες αυτές τις κρίσιμες στιγμές της επόμενης σεζόν. Είσαι ένας άνθρωπος με δυνατή ψυχή και σθένος. Και νομίζω ότι πλέον όλοι γνωρίζουν πως ήρθες στην Ελλάδα πολύ γρήγορα και κάτω από τα ραντάρ, σαν στρατιωτικό αεροσκάφος που πετά 20 μέτρα πάνω από το έδαφος. Λοιπόν, αν θέλεις να πεις λίγα λόγια».

«Πρώτα απ’ όλα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι μια σπουδαία ευκαιρία να γίνω μέλος αυτού του καταπληκτικού συλλόγου. Και ελπίζω να έχουμε όλοι μαζί επιτυχίες. Σας ευχαριστώ».