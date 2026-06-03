Ολυμπιακός: Πώς ο Πέταρ Στάνιτς μπορεί να γίνει η ακριβότερη μεταγραφή της εποχής Μαρινάκη

Επί τάπητος έχει τεθεί ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Ολυμπιακού, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν ανακοινώσει ήδη την πρώτη τους μεταγραφή επισημοποιώντας την επιστροφή του Κώστα Φορτούνη.

Άπαντες στον οργανισμό «τρέχουν» τις διαδικασίες προκειμένου να καλυφθούν τα απαραίτητα κενά στο ρόστερ, καθώς το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναχωρεί στις 3/7 για την καλοκαιρινή προετοιμασία στην Ολλανδία, ενώ ρίχνεται στη μάχη των προκριματικών του UEFA Champions League στις αρχές Αυγούστου.

Μια από τις περιπτώσεις που έχουν πέσει στο τραπέζι για τους Πειραιώτες είναι αυτή του 24χρονου Πέταρ Στάνιτς. Ο Σέρβος μεσοεπιθετικός αγωνίζεται στη Λουντογκόρετς, πραγματοποιώντας φέτος την πιο πλήρη και παραγωγική σεζόν της καριέρας του.

Συγκεκριμένα, κατέγραψε συνολικά 55 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό 16 γκολ και 13 ασίστ. Στο Europa League, όπου συμμετείχε η βουλγαρική ομάδα, πέτυχε επτά τέρματα και μοιράστηκε την πρώτη θέση στον πίνακα των σκόρερ της διοργάνωσης με τον Ιγκόρ Ζεσούς της Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο υψηλόσωμος Στάνιτς (1.86 μ.) αγωνίζεται κυρίως στη θέση «10», ωστόσο μπορεί κάλλιστα να παίξει είτε στο «8» ως box-to-box μέσος, είτε ως δεύτερος επιθετικός, υπηρετώντας πλήρως το τακτικό πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Βέβαια, ο Ολυμπιακός δεν… παίζει μόνος του στην υπόθεση, καθώς Αλκμάαρ, Αταλάντα και Μίλαν βρίσκονται στο… κατόπι του ταλαντούχου μεσοεπιθετικού. Οι «ροσονέρι» μάλιστα είχαν στείλει και σκάουτερ σε παιχνίδι μεσούσης της σεζόν, προκειμένου να τον παρακολουθήσουν από κοντά.

Η Λουντογκόρετς κοστολογεί τον ποδοσφαιριστή με ένα ποσό κοντά στα 10 εκατομμύρια ευρώ χωρίς τα μπόνους, ενώ πρόσφατα απέρριψε πρόταση της ΑΖ για την παραχώρησή του.

Πρόκειται για μια περίπτωση που, αν ο Ολυμπιακός καταφέρει να ολοκληρώσει, είναι ικανή να αποτελέσει την ακριβότερη μεταγραφή επί εποχής Βαγγέλη Μαρινάκη στο τιμόνι της ΠΑΕ, ενώ στο σύνολό της μπορεί να πλησιάσει την κορυφή και τον... άπιαστο Ζλάτκο Ζάχοβιτς.

Οι ακριβότερες μεταγραφές στην ιστορία του Ολυμπιακού (βάσει Transfermarkt)