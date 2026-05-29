Παναθηναϊκός: Γερά στο... κόλπο για Ράστοντερ (vid)

Ο Παναθηναϊκός περνά σε νέα εποχή μετά την πρόσληψη του Γιάκομπ Νίστρουπ και ήδη ξεκινά τον σχεδιασμό του ρόστερ για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Οι «πράσινοι» θέλουν να ενισχυθούν σημαντικά σε αρκετές θέσεις, με βασική προτεραιότητα την επιθετική γραμμή, ώστε η ομάδα να παρουσιαστεί πιο ανταγωνιστική τη νέα σεζόν.

Ένα από τα ονόματα που εξετάζονται σοβαρά από τον Παναθηναϊκό είναι αυτό του Έλμιν Ράστοντερ, ο οποίος αγωνίζεται στην Τουν.

Ο 24χρονος επιθετικός πραγματοποίησε εξαιρετική χρονιά στο ελβετικό πρωτάθλημα και αποτέλεσε έναν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της ομάδας του στην πορεία προς την κατάκτηση του τίτλου.

Με ύψος 1.91μ., ο Ράστοντερ αποτελεί κλασικό φορ περιοχής, συνδυάζοντας δύναμη, καλή παρουσία στο ψηλό παιχνίδι και αποτελεσματικότητα στο σκοράρισμα.

Δύσκολη υπόθεση λόγω μεγάλου ανταγωνισμού

Η περίπτωση του διεθνούς φορ μόνο εύκολη δεν θεωρείται για τον Παναθηναϊκό, καθώς αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παιχνίδι για την απόκτησή του βρίσκονται το Αμβούργο, η Γκλάντμπαχ και η Λιόν.

Παράλληλα, ο ποδοσφαιριστής δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2027, ενώ υπάρχει και οψιόν επέκτασης για ακόμη έναν χρόνο, γεγονός που ανεβάζει σημαντικά τις απαιτήσεις της Τουν.

Εξαιρετική σεζόν στην Ελβετία

Ο Ράστοντερ ολοκλήρωσε τη φετινή χρονιά με εντυπωσιακά νούμερα, καταγράφοντας 15 γκολ και 6 ασίστ σε 36 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, ενώ είχε και μία εμφάνιση στο Κύπελλο.

Συνολικά με τη φανέλα της Τουν μετρά 67 συμμετοχές, 20 γκολ και 8 ασίστ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αγωνιστική του άνοδο.