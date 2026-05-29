Παναιτωλικός: Με Αναστασίου στον πάγκο και τη νέα σεζόν

Με τον Γιάννη Αναστασίου στην τεχνική ηγεσία θα συνεχίσει ο Παναιτωλικός, με τη διοίκηση να ανάβει το πράσινο φώς για την παραμονή του 53χρονου.

Στο τιμόνι του Παναιτωλικού θα παραμείνει ο Γιάννης Αναστασίου, με τον Έλληνα προπονητή να οδηγεί την ομάδα του Αγρινίου την επόμενη σεζόν.

Ο έμπειρος τεχνικός θα κοουτσάρει τον «Τίτορμο» για τέταρτη σεζόν, στη δεύτερη του θητεία.

Ο Αναστασίου πήρε τα «ηνία» του Παναιτωλικού τον περασμένο Οκτώβριο, διαδεχόμενος τον Γιάννη Πετράκη, με τον στόχο της παραμονής να στέφεται με επιτυχία.

Αναμένεται εντός του προσεχούς διαστήματος η επίσημη ανακοίνωση και από μεριάς της ΠΑΕ Παναιτωλικός.

