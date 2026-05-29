Άρης: Το αντίο του Αθανασιάδη - Οδεύει προς Ηρακλή

Παρελθόν από τον Άρη αποτελεί και επίσημα πλέον ο Γιώργος Αθανασιάδης, με τον Έλληνα γκολκιπερ να ευχαριστεί διοίκηση και κόσμο μέσω δημοσίευσης στα social media.

Ο Αθανασιάδης πραγματοποίησε γεμάτη πρώτη σεζόν με τα χρώματα του Άρη, καταγραφόντας συνολικά 26 συμμετοχές, κρατώντας σε 11 περιστάσεις ανέπαφη την εστία του.

Πλέον αναζητεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με την περίπτωση του Ηρακλή να φαντάζει το πιο πιθανό σενάριο για τον 33χρονο.

Το μήνυμα του Αθανασιάδη:

«Ευχαριστώ πολύ Άρη για όλα και εύχομαι στην ομάδα κάθε επιτυχία στη συνέχεια. Φεύγω νιώθοντας περήφανος για την προσπάθεια που κατέβαλα τη σεζόν που πέρασε, ξέροντας ότι έδωσα το 100% των δυνάμεών μου.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον κόσμο για την αγάπη, τα μηνύματα και τη στήριξή του όλο αυτό το διάστημα. Με πίστη, υπομονή και ταπεινότητα, όλα είναι δυνατά. Ο Θεός να σας έχει πάντα καλά.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς. A_G 33»