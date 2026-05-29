· Άρης · Ηρακλής

Άρης: Το αντίο του Αθανασιάδη - Οδεύει προς Ηρακλή

Μέσω ανάρτησης στα social media, ο Γιώργος Αθανασιάδης αποχαιρέτησε την ομάδα του Άρη, ευχαριστόντας τον κόσμο για τη στήριξη καθ'όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Άρης: Το αντίο του Αθανασιάδη - Οδεύει προς Ηρακλή
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Παρελθόν από τον Άρη αποτελεί και επίσημα πλέον ο Γιώργος Αθανασιάδης, με τον Έλληνα γκολκιπερ να ευχαριστεί διοίκηση και κόσμο μέσω δημοσίευσης στα social media.

Ο Αθανασιάδης πραγματοποίησε γεμάτη πρώτη σεζόν με τα χρώματα του Άρη, καταγραφόντας συνολικά 26 συμμετοχές, κρατώντας σε 11 περιστάσεις ανέπαφη την εστία του.

Πλέον αναζητεί τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, με την περίπτωση του Ηρακλή να φαντάζει το πιο πιθανό σενάριο για τον 33χρονο.

Το μήνυμα του Αθανασιάδη:

«Ευχαριστώ πολύ Άρη για όλα και εύχομαι στην ομάδα κάθε επιτυχία στη συνέχεια. Φεύγω νιώθοντας περήφανος για την προσπάθεια που κατέβαλα τη σεζόν που πέρασε, ξέροντας ότι έδωσα το 100% των δυνάμεών μου.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον κόσμο για την αγάπη, τα μηνύματα και τη στήριξή του όλο αυτό το διάστημα. Με πίστη, υπομονή και ταπεινότητα, όλα είναι δυνατά. Ο Θεός να σας έχει πάντα καλά.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς. A_G 33»

COMMENTS
LATEST NEWS
13:20 SUPER LEAGUE

ΟΦΗ: Πλησιάζει στην Κρήτη ο Μπουχαλάκης

13:12 CONFERENCE LEAGUE

Παναθηναϊκός: Οριστικά στους ισχυρούς στον δεύτερο προκριματικό του Conference League

13:02 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός: Στο Μέγαρο Μαξίμου μετά την Euroleague - Συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη

12:39 CHAMPIONS LEAGUE

Με δύο 18χρονους στην αποστολή για τον τελικό η Παρί Σεν Ζερμέν

12:39 GREEK BASKET LEAGUE

Κολοσσός: Κάτοικος Ρόδου μέχρι το 2028 ο Καράμπελας

12:23 ΣΠΟΡ

Roland Garros: Εκκίνηση στον τρίτο γύρο με Τζόκοβιτς - Το πρόγραμμα της Παρασκευής

12:18 BET ON

O τελικός του Champions League με 500+ αγορές και «Super Aλλαγή»* από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

12:18 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός: Με Αναστασίου στον πάγκο και τη νέα σεζόν

11:57 SUPER LEAGUE

Άρης: Το αντίο του Αθανασιάδη - Οδεύει προς Ηρακλή

11:53 MVP

H πρωινή ρουτίνα ήταν πάντα για άντρες με στόχο

11:43 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: «Άκυρο» Λουτσέσκου σε Μπεσίκτας - Χαρούμενος στην Ελλάδα και τον «Δικέφαλο»

11:32 GREEK BASKET LEAGUE

Άρης: «Δένει» τον Χατζηλάμπρου με τετραετές συμβόλαιο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας