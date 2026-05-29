ΠΑΟΚ: «Άκυρο» Λουτσέσκου σε Μπεσίκτας - Χαρούμενος στην Ελλάδα και τον «Δικέφαλο»

Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα από την Τουρκία γύρω από το μέλλον του Ραζβάν Λουτσέσκου, με τα ΜΜΕ της γειτονικής χώρας να διατηρούν στην επικαιρότητα το όνομα του προπονητή του ΠΑΟΚ, παρά το γεγονός ότι δεν προκύπτει κάποια ουσιαστική εξέλιξη.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (28/5) σε τηλεοπτική εκπομπή, αλλά και σε δημοσίευμα της Sabah, ο Ρουμάνος τεχνικός εμφανίζεται ευχαριστημένος τόσο από την παρουσία του στον ΠΑΟΚ όσο και από τη ζωή στην Ελλάδα, κάτι που φέρεται να τον οδήγησε στην απόφαση να απορρίψει την πρόταση της Μπεσίκτας και να παραμείνει στην Τούμπα.

Την ίδια ώρα, στην Τουρκία συνεχίζονται οι αναφορές γύρω από τον επόμενο προπονητή της Μπεσίκτας, καθώς ο σύλλογος της Κωνσταντινούπολης εξακολουθεί να αναζητά τον εκλεκτό για την τεχνική ηγεσία, με αρκετά ονόματα να συνδέονται καθημερινά με τους «Αετούς».