ΑΕΚ: Κλήθηκε για φιλικά της Ουγγαρίας ο Βάργκα

Ο επιθετικός της ΑΕΚ βρίσκεται στις επιλογές της εθνικής Ουγγαρίας για τις αναμετρήσεις με Φινλανδία και Καζακστάν, μετά την αποθεραπεία του από τον τραυματισμό στον αστράγαλο.

Στις κλήσεις της εθνικής Ουγγαρίας για τα φιλικά παιχνίδια του Ιουνίου απέναντι σε Φινλανδία και Καζακστάν συμπεριλήφθηκε ο Μπαρνάμπας Βάργκα.

Ο επιθετικός της ΑΕΚ αποτελεί βασικό μέλος του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του και επιστρέφει κανονικά στις επιλογές της εθνικής ομάδας μετά την απουσία του τον Μάρτιο.

Ο Βάργκα δεν είχε αγωνιστεί στα φιλικά παιχνίδια της Ουγγαρίας, ανάμεσά τους και στην αναμέτρηση απέναντι στην Ελλάδα, λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο.

Η προετοιμασία της εθνικής Ουγγαρίας ενόψει των δύο φιλικών αναμετρήσεων θα ξεκινήσει στις 26 Μαΐου.

Η αποστολή της Ουγγαρίας

