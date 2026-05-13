ΑΕΚ: Κλήθηκε για φιλικά της Ουγγαρίας ο Βάργκα

Στις κλήσεις της εθνικής Ουγγαρίας για τα φιλικά παιχνίδια του Ιουνίου απέναντι σε Φινλανδία και Καζακστάν συμπεριλήφθηκε ο Μπαρνάμπας Βάργκα.

Ο επιθετικός της ΑΕΚ αποτελεί βασικό μέλος του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του και επιστρέφει κανονικά στις επιλογές της εθνικής ομάδας μετά την απουσία του τον Μάρτιο.

Ο Βάργκα δεν είχε αγωνιστεί στα φιλικά παιχνίδια της Ουγγαρίας, ανάμεσά τους και στην αναμέτρηση απέναντι στην Ελλάδα, λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο.

Η προετοιμασία της εθνικής Ουγγαρίας ενόψει των δύο φιλικών αναμετρήσεων θα ξεκινήσει στις 26 Μαΐου.