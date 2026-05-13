Ο Ioannina Half Marathon γύρισε σελίδα

Ρεκόρ συμμετοχών, υψηλές επιδόσεις και μια διοργάνωση που επέστρεψε πιο ολοκληρωμένη και πιο δυναμική από ποτέ.

Το φετινό Ioannina Half Marathon ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, σηματοδοτώντας τη νέα εποχή του θεσμού και επιβεβαιώνοντας ότι ο αγώνας έχει όλα εκείνα τα στοιχεία για να καθιερωθεί ανάμεσα στις σημαντικότερες δρομικές διοργανώσεις της χώρας.

Με περισσότερους από 2.000 αθλητές, επαγγελματίες και μη, στην εκκίνηση, τα Ιωάννινα μετατράπηκαν για ένα ολόκληρο Σαββατοκύριακο σε σημείο συνάντησης για δρομείς, οικογένειες, εθελοντές και επισκέπτες από όλη την Ελλάδα. Η πόλη απέκτησε έναν ξεχωριστό παλμό, γέμισε χαμόγελα και έντονη ενέργεια. Η διοργάνωση έδειξε το νέο πρόσωπο της και τη δυναμική της επόμενης ημέρας.

Η flat διαδρομή δίπλα στη Λίμνη Παμβώτιδα και το ιστορικό κέντρο της πόλης πρόσφερε ιδανικές συνθήκες για δυνατές επιδόσεις. Ο Αλέξανδρος Τζουμάκας κατέκτησε την πρώτη θέση στον Ημιμαραθώνιο, σημειώνοντας παράλληλα νέο ρεκόρ διαδρομής με χρόνο 1:10:35. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Κωνσταντίνος Ραγιάς με 1:13:11 και στην τρίτη ο Δημήτρης Καρακουλάκης με 1:14:30. Στις γυναίκες, πρώτη ήταν η Γκρέτη Μάνεση με χρόνο 1:31:46, δεύτερη η Γεωργία Χριστοδούλου με 1:36:38 και τρίτη η Γεωργία Μίνη με 1:37:39.

Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν και η συμμετοχή στους αγώνες 10 και 5 χιλιομέτρων, όπου εκατοντάδες δρομείς δημιούργησαν γιορτινή ατμόσφαιρα σε κάθε σημείο της πόλης. Ξεχωριστή στιγμή αποτέλεσαν οι παράλληλοι αγώνες παιδιών και ΑμεΑ, στέλνοντας το πιο ουσιαστικό μήνυμα του διημέρου: ο αθλητισμός ανήκει σε όλους. Όλοι έδωσαν δυναμικό «παρών», αποδεικνύοντας ότι η χαρά της συμμετοχής είναι μεγαλύτερη από το ίδιο το αποτέλεσμα. Καθοριστική ήταν και η συμβολή των δεκάδων εθελοντών, οι οποίοι με αφοσίωση και συνέπεια υποστήριξαν κάθε ανάγκη της διοργάνωσης, από την εκκίνηση μέχρι τον τερματισμό.

Το φετινό Ioannina Half Marathon δεν αποτέλεσε απλώς μια επιτυχημένη διοργάνωση, αλλά το σημείο εκκίνησης μιας νέας πορείας για τον θεσμό.

Το ραντεβού ανανεώνεται πλέον για το 2027, με το επετειακό Ioannina Half Marathon να επιστρέφει ακόμη πιο δυνατό.

Διοργάνωση
MY ADVENTURE

Υποστήριξη
Σύλλογος Δρομέων Ιωαννίνων

Θεσμικοί Υποστηρικτές
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΣΕΓΑΣ - ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

