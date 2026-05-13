Το NBA «έκλεισε» τον φάκελο «Αντετοκούνμπο»

Η έρευνα του ΝΒΑ αναφορικά με την απόφαση των Μιλγουόκι Μπακς να μην επιτρέψουν στον Γιάννη Αντετοκούνμπο να πάρει μέρος στα παιχνίδια της ομάδας του στην τελική ευθεία της regular season του πρωταθλήματος ολοκληρώθηκε.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα η Λίγκα δεν πρόκειται να προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργειας βάζοντας ουσιαστικά την υπόθεση στο αρχείο.

Το θέμα είχε σηκώσει θύελλα αντιδράσεων, με τον ίδιο τον Έλληνα παίκτη να μη διστάζει να εκφράσει ανοιχτά την αντίθεσή του με αυτή την απόφαση, αλλά σύμφωνα με τον Σαμς Σαράνια όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν και πλέον το μόνο που έχει σημασία είναι το που θα συνεχίσει την καριέρα του ο «Greek Freak».