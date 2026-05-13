NBA Playoffs: Κυρίαρχοι Σπερς πήραν προβάδισμα κόντρα σε Τίμπεργουλβς

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς πραγματοποίησαν εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, επικρατώντας με 126-97 και παίρνοντας προβάδισμα 3-2 στη σειρά.

Οι γηπεδούχοι επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και ολοκλήρωσαν την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ με 34-30, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια έχοντας «χτίσει» διαφορά 12 πόντων για το 59-47 του ημιχρόνου.

Στην επανάληψη οι Σπερς συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τη διαφορά και μετατρέποντας το υπόλοιπο της αναμέτρησης σε τυπική διαδικασία, φτάνοντας εύκολα στη νίκη.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα, που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 27 πόντους, 17 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Από την πλευρά των Τίμπεργουλβς ξεχώρισε ο Άιο Ντοσούνμου με 16 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ.