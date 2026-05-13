· Μινεσότα Τίμπεργουλφς · Σαν Αντόνιο Σπερς

NBA Playoffs: Κυρίαρχοι Σπερς πήραν προβάδισμα κόντρα σε Τίμπεργουλβς

Μεγάλη εμφάνιση από τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα στη νίκη των Σαν Αντόνιο Σπερς 126-97 επί των Μινεσότα Τίμπεργουλβς.

NBA Playoffs: Κυρίαρχοι Σπερς πήραν προβάδισμα κόντρα σε Τίμπεργουλβς
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς πραγματοποίησαν εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, επικρατώντας με 126-97 και παίρνοντας προβάδισμα 3-2 στη σειρά.

Οι γηπεδούχοι επέβαλαν από νωρίς τον ρυθμό τους και ολοκλήρωσαν την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ με 34-30, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια έχοντας «χτίσει» διαφορά 12 πόντων για το 59-47 του ημιχρόνου.

Στην επανάληψη οι Σπερς συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τη διαφορά και μετατρέποντας το υπόλοιπο της αναμέτρησης σε τυπική διαδικασία, φτάνοντας εύκολα στη νίκη.

Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Βίκτορ Ουεμπανιάμα, που ολοκλήρωσε τον αγώνα με 27 πόντους, 17 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Από την πλευρά των Τίμπεργουλβς ξεχώρισε ο Άιο Ντοσούνμου με 16 πόντους, 9 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

COMMENTS
LATEST NEWS
10:03 GREEK BASKET LEAGUE

Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου: Πρεμιέρα στα playoffs της GBL με φόντο το Final-4

09:50 NBA

Το NBA «έκλεισε» τον φάκελο «Αντετοκούνμπο»

09:40 ΣΠΟΡ

Στέφανος Τσιτσιπάς: «Έσπασε» ρωμαϊκό βάζο του 3ου αι. π.Χ. - Η viral φάρσα που έπεσε «θύμα»

09:26 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Στην προεπιλογή του Μεξικού οι Πινέδα και Σάντσες

09:09 NBA

NBA: Νέο πένθος - Πέθανε και ο Τζέισον Κόλινς σε ηλικία 47 ετών

08:59 SUPER LEAGUE

Super League: «Μονόπλευρα» ντέρμπι σε Τούμπα και Φάληρο για το… σεντόνι

08:46 NBA

NBA Playoffs: Κυρίαρχοι Σπερς πήραν προβάδισμα κόντρα σε Τίμπεργουλβς

08:40 STORIES

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (13/05) - «Μόνο εσύ»

08:15 EUROLEAGUE

Η πιο μεγάλη ώρα του Παναθηναϊκού

07:47 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Serie A: Τη Δευτέρα (18/5) το Ρόμα – Λάτσιο λόγω... τένις!

05:18 ΣΠΟΡ

Ολυμπιακός: Τέλος ο Μαξιμιλιάνο Καβάνα

02:36 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρσεναλ: Χάνει τη σεζόν ο Γουάιτ – Κίνδυνος και για το Μουντιάλ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας