ΑΕΚ: «Μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια…» – Τρία τρόπαια σε τέσσερα χρόνια!

«Μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Βρήκε νόημα και χώρο η ζωή μου. Και στης καρδιάς μου την περιπέτεια. Είσαι πάντα αγαπημένη μου μαζί μου», τραγουδάει ο Κώστας Μακεδόνας στο τραγούδι του «Νέα Φιλαδέλφεια».

Ένας στίχος κομμένος και ραμμένος για την ΑΕΚ… Η επιστροφή της «Ένωσης» στο «σπίτι» της το 2022 αποτέλεσε σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη ιστορία της ομάδας, με τον «Δικέφαλο» να ξαναβρίσκει τη δυναμική της μέσα στο νέο της γήπεδο και να επιστρέφει άμεσα στις επιτυχίες. Η επιστροφή στη Νέα Φιλαδέλφεια έφερε μια ξεχωριστή σύνδεση με τον κόσμο, στοιχείο που συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση τριών τίτλων μέσα σε τέσσερις σεζόν.

Η «Ένωση» πανηγύρισε το νταμπλ την πρώτη χρονιά της επιστροφής της στη φυσική της έδρα, με προπονητή τον Ματίας Αλμέιδα και διοικητικό ηγέτη τον Δημήτρη Μελισσανίδη, ενώ φέτος κατέκτησε ξανά το πρωτάθλημα υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς και με τον Μάριο Ηλιόπουλο στην ιδιοκτησία της ομάδας.

Το εφετινό πρωτάθλημα αποτελεί το 14ο στην ιστορία της ΑΕΚ και επιβεβαιώνει τη σταθερή παρουσία της ομάδας στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου μετά την επιστροφή της στη Νέα Φιλαδέλφεια. Από το 2022 και μετά, η ΑΕΚ διεκδίκησε και τα τέσσερα πρωταθλήματα, χάνοντας το 2024 στις λεπτομέρειες, ενώ και την περσινή σεζόν παρέμεινε στο κυνήγι του τίτλου, μέχρι να καταρρεύσει στα playoffs.

Η έδρα της Νέας Φιλαδέλφειας αποδείχθηκε καθοριστικός παράγοντας στην αγωνιστική άνοδο της ομάδας, με την ατμόσφαιρα στην Αγιά Σοφιά να μετατρέπεται πολλές φορές σε σημαντικό πλεονέκτημα απέναντι σε κάθε αντίπαλο.

Παράλληλα, η σχέση ομάδας και κόσμου έγινε ακόμη πιο δυνατή τα τελευταία χρόνια, με χιλιάδες φίλους της ΑΕΚ να βρίσκονται συνεχώς δίπλα στην ομάδα, ακόμη και στις ανοιχτές προπονήσεις πριν από κρίσιμα παιχνίδια της σεζόν.

Η επιστροφή στη φυσική έδρα της ομάδας σηματοδότησε μια νέα εποχή για την ΑΕΚ, η οποία συνδύασε ξανά τη δυναμική της Νέας Φιλαδέλφειας με τις επιτυχίες και τους τίτλους.