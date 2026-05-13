Τσέλσι: Σε συζητήσεις με τον Τσάμπι Αλόνσο για τον πάγκο της ομάδας

Η Τσέλσι συνεχίζει την αναζήτηση για τον νέο μόνιμο προπονητή της, με τον Τσάμπι Αλόνσο να βρίσκεται ψηλά στη λίστα των υποψηφίων.

Οι «μπλε» έχουν ήδη πραγματοποιήσει αρχικές συζητήσεις με τον Ισπανό τεχνικό, χωρίς ωστόσο να υπάρχει οριστική συμφωνία.

Η περίπτωση του Τσάμπι Αλόνσο

Ο πρώην προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης θεωρείται μία από τις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές για τον πάγκο της Τσέλσι σύμφωνα με αγγλικό μέσο.

Παρά το σύντομο πέρασμά του από τη Μαδρίτη, το όνομά του εξακολουθεί να έχει τεράστια δυναμική στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Ο Αλόνσο είχε προηγουμένως εντυπωσιάσει με τη δουλειά του στη Λεβερκούζεν, οδηγώντας τον γερμανικό σύλλογο στην κατάκτηση της Bundesliga χωρίς ήττα, αλλά και μέχρι τον τελικό του Europa League.

Στην Τσέλσι πιστεύουν πως η προσωπικότητα, η εμπειρία και το κύρος του μπορούν να επηρεάσουν θετικά τα αποδυτήρια και να επαναφέρουν την ομάδα σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Οι άλλοι υποψήφιοι για τον πάγκο της Τσέλσι

Παράλληλα, οι Λονδρέζοι εξετάζουν και άλλες περιπτώσεις προπονητών. Ψηλά στη λίστα βρίσκεται ο Άντονι Ιραόλα, ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετική πορεία με την Μπόρνμουθ στην Premier League.

Επιπλέον, ενδιαφέρον υπάρχει και για τον Μάρκο Σίλβα της Φούλαμ, του οποίου το συμβόλαιο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι.

Ο Πορτογάλος τεχνικός είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την Τσέλσι, ενώ το όνομά του συνδέεται και με τη Μπενφίκα.