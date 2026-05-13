NBA: Νέο πένθος - Πέθανε και ο Τζέισον Κόλινς σε ηλικία 47 ετών

Θλίψη στο αμερικανικό μπάσκετ για τον άλλοτε σέντερ του NBA, που έδωσε μάχη με όγκο στον εγκέφαλο και άφησε την τελευταία του πνοή στα 47 του χρόνια.

Ακόμη μία δυσάρεστη είδηση προέρχεται από τις ΗΠΑ, καθώς ο Τζέισον Κόλινς πέθανε σε ηλικία 47 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον χώρο του παγκόσμιου μπάσκετ.

Ο παλαίμαχος σέντερ αγωνίστηκε για 13 χρόνια στο NBA. Ο Τζέισον Κόλινς έδινε εδώ και μεγάλο διάστημα μάχη με όγκο στον εγκέφαλο, χωρίς τελικά να καταφέρει να κρατηθεί στη ζωή.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του στο NBA φόρεσε τις φανέλες των Νετς, Γκρίζλις, Τίμπεργουλβς, Χοκς, Σέλτικς και Ουίζαρντς, ενώ αποχώρησε από την ενεργό δράση το 2024.

