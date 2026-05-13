Serie A: Τη Δευτέρα (18/5) το Ρόμα – Λάτσιο λόγω... τένις!

Το μεγάλο ντέρμπι της Ρώμης ανάμεσα σε Ρόμα και Λάτσιο για την 37η αγωνιστική της Serie A μετατέθηκε τελικά για τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 21:45, αντί για το μεσημέρι της Κυριακής (17/05), όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Η απόφαση ελήφθη από τη Νομαρχία της Ρώμης, λόγω των αυξημένων αναγκών ασφαλείας που προκύπτουν από τη διεξαγωγή του τελικού του Masters 1000 της ιταλικής πρωτεύουσας στο Foro Italico.

Στην ανακοίνωσή της, η Νομαρχία ανέφερε πως η αλλαγή κρίθηκε απαραίτητη για τη διαχείριση της δημόσιας τάξης και της αστικής κινητικότητας, εξαιτίας της ταυτόχρονης διεξαγωγής ενός μεγάλου αθλητικού γεγονότος όπως το Italian Open.

Παρότι η Lega Serie A είχε ανακοινώσει αρχικά το πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής διατηρώντας το ντέρμπι την Κυριακή, οι τοπικές αρχές εξέφραζαν εδώ και εβδομάδες έντονες ανησυχίες για την ταυτόχρονη παρουσία μεγάλου αριθμού φιλάθλων και στις δύο διοργανώσεις.

Το Ρόμα – Λάτσιο θεωρείται ένα από τα πιο υψηλού κινδύνου παιχνίδια στην Ιταλία, με τις αστυνομικές αρχές να σχεδιάζουν αυξημένα μέτρα ασφαλείας και ειδικές ζώνες για τους οργανωμένους οπαδούς των δύο ομάδων γύρω από το «Ολίμπικο».

Η αλλαγή αυτή επηρεάζει συνολικά το πρόγραμμα της 37ης αγωνιστικής της Serie A, καθώς από τη φετινή σεζόν οι ομάδες που διεκδικούν ευρωπαϊκή έξοδο ή παλεύουν για την παραμονή υποχρεούνται να αγωνίζονται ταυτόχρονα στις τελευταίες δύο αγωνιστικές.

Με τη μάχη για τα εισιτήρια του Champions League να παραμένει ανοιχτή, αναμένεται να μεταφερθούν επίσης για τη Δευτέρα (18/05) κι οι αναμετρήσεις Κόμο – Πάρμα, Τζένοα – Μίλαν, Γιουβέντους – Φιορεντίνα και Πίζα – Νάπολι, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη επίσημη ανακοίνωση από τη Lega Serie A.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Ιταλία, η Lega Serie A εξετάζει το ενδεχόμενο προσφυγής στο διοικητικό δικαστήριο με στόχο να ανατραπεί η απόφαση της Νομαρχίας της Ρώμης.