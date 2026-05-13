Ολυμπιακός: Τέλος ο Μαξιμιλιάνο Καβάνα

Παρελθόν από την ομάδα βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού αποτελεί ο Μαξιμιλιάνο Καβάνα, με τους «ερυθρόλευκους» να συνεχίζουν τον σχεδιασμό τους ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Αργεντινός πασαδόρος φόρεσε τη φανέλα του Ολυμπιακού τη σεζόν 2025/26 και συνέβαλε σημαντικά στις επιτυχίες της ομάδας, πανηγυρίζοντας την κατάκτηση του Super Cup και του League Cup «Νίκος Σαμαράς».

Μάλιστα, ο έμπειρος «μαέστρος» είχε ξεχωρίσει και στον τελικό του Super Cup, όπου αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της αναμέτρησης. Ο Καβάνα γίνεται ο τρίτος αθλητής που αποχωρεί από το φετινό ρόστερ του Ολυμπιακού, μετά τους Ραφαήλ Κουμεντάκη και Τζον Γκόρντον Πέριν.