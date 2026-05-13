· Αγγλία · Άρσεναλ

Άρσεναλ: Χάνει τη σεζόν ο Γουάιτ – Κίνδυνος και για το Μουντιάλ

Ο Μπεν Γουάιτ θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν με την Άρσεναλ και υπάρχει κίνδυνος να μην μπορεί να αγωνιστεί ούτε με την Εθνική Αγγλίας.

Άρσεναλ: Χάνει τη σεζόν ο Γουάιτ – Κίνδυνος και για το Μουντιάλ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σημαντικό πρόβλημα προέκυψε στην Άρσεναλ με τον τραυματισμό του Μπεν Γουάιτ, καθώς ο Άγγλος αμυντικός θα χάσει το υπόλοιπο της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Ο 28χρονος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης απέναντι στη Γουέστ Χαμ και οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν πως δεν θα προλάβει να επιστρέψει στη δράση πριν από το φινάλε της σεζόν.

Αυτό σημαίνει πως ο Μικέλ Αρτέτα δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Γουάιτ για τις αναμετρήσεις με Μπέρνλι και Κρίσταλ Πάλας, ενώ ο έμπειρος αμυντικός θα απουσιάσει και από τον τελικό του UEFA Champions League απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Την ίδια ώρα, αμφίβολη θεωρείται και η συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την Εθνική Αγγλίας, με την κατάσταση της υγείας του να επανεκτιμάται το προσεχές διάστημα πριν από τις τελικές αποφάσεις για το ρόστερ των «Τριών Λιονταριών».

COMMENTS
LATEST NEWS
02:36 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρσεναλ: Χάνει τη σεζόν ο Γουάιτ – Κίνδυνος και για το Μουντιάλ

00:51 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

ΑΕΚ: «Μέσα στη Νέα Φιλαδέλφεια…» – Τρία τρόπαια σε τέσσερα χρόνια!

00:08 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τσέλσι: Σε συζητήσεις με τον Τσάμπι Αλόνσο για τον πάγκο της ομάδας

23:39 SUPER LEAGUE

Τα highlights του Παναιτωλικός- ΑΕΛ

23:32 SUPER LEAGUE

Τα highlights του Κηφισιά – Ατρόμητος

23:28 SUPER LEAGUE

Τα highlights του Αστέρας AKTOR – Πανσερραϊκός

23:03 ONSPORTS

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: «Να τοι, να τοι οι Πρωταθλητές» κι αποθέωση για τους «κιτρινόμαυρους» στη Θεσσαλονίκη

22:43 SUPER LEAGUE

Παντελίδης: «Έχουμε αδικήσει τον εαυτό μας» - Όσα είπε ενόψει του Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

22:10 SUPER LEAGUE

Super League: Μια «ανάσα» από την παραμονή ο Αστέρας | Η βαθμολογία και τα σενάρια

21:28 NBA

Θρήνος στο NBA: Πέθανε ο Μπράντον Κλαρκ των Γκρίζλις σε ηλικία 29 ετών

21:23 SUPER LEAGUE

Κηφισιά - Ατρόμητος 0-3: Εύκολη νίκη με πρωταγωνιστή τον Μπάκου

21:17 SUPER LEAGUE

Αστέρας AKTOR - Πανσερραϊκός 1-0: Τρίποντο «χρυσάφι» με «υπογραφή» Μακέντα στο ντέρμπι παραμονής!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας