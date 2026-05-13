Άρσεναλ: Χάνει τη σεζόν ο Γουάιτ – Κίνδυνος και για το Μουντιάλ

Σημαντικό πρόβλημα προέκυψε στην Άρσεναλ με τον τραυματισμό του Μπεν Γουάιτ, καθώς ο Άγγλος αμυντικός θα χάσει το υπόλοιπο της φετινής αγωνιστικής περιόδου.

Ο 28χρονος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης απέναντι στη Γουέστ Χαμ και οι ιατρικές εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε έδειξαν πως δεν θα προλάβει να επιστρέψει στη δράση πριν από το φινάλε της σεζόν.

Αυτό σημαίνει πως ο Μικέλ Αρτέτα δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Γουάιτ για τις αναμετρήσεις με Μπέρνλι και Κρίσταλ Πάλας, ενώ ο έμπειρος αμυντικός θα απουσιάσει και από τον τελικό του UEFA Champions League απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Την ίδια ώρα, αμφίβολη θεωρείται και η συμμετοχή του στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την Εθνική Αγγλίας, με την κατάσταση της υγείας του να επανεκτιμάται το προσεχές διάστημα πριν από τις τελικές αποφάσεις για το ρόστερ των «Τριών Λιονταριών».