Super League: «Μονόπλευρα» ντέρμπι σε Τούμπα και Φάληρο για το… σεντόνι

Η διεκδίκηση της δεύτερης θέσης συγκεντρώνει το ενδιαφέρον στην 5η αγωνιστική των playoffs της Super League. Με την ΑΕΚ να έχει ήδη κατακτήσει το πρωτάθλημα, τα βλέμματα στρέφονται πλέον στη μάχη για το δεύτερο εισιτήριο για τα… αστέρια, με τα ντέρμπι σε Τούμπα και Φάληρο να ενδέχεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην τελική κατάταξη.

Στις 19:30 ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τους Πειραιώτες να θέλουν μόνο τη νίκη ώστε να παραμείνουν «ζωντανοί» στη διεκδίκηση της θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Από την άλλη πλευρά, οι «πράσινοι» αγωνίζονται κυρίως για το γόητρο, με την ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ να δείχνει βελτιωμένη εικόνα στη Νέα Φιλαδέλφεια, παρά την ήττα, και τον Ισπανό τεχνικό να επιθυμεί ανάλογη συνέχεια από τους παίκτες του.

Την ίδια ώρα στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την ΑΕΚ με στόχο να διατηρήσει το προβάδισμα για τη δεύτερη θέση. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου καλείται να εμφανιστεί πιο ανταγωνιστική και αποτελεσματική, απέναντι στην πρωταθλήτρια ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, στην πρώτη… εμφάνιση των παικτών της Ένωσης μετά την κατάκτηση του τίτλου.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής των playoffs:

19:30 Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (Cosmote Sport 1HD)

19:30 ΠΑΟΚ - ΑΕΚ (Novasports Prime)

