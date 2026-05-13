Μουντιάλ 2026: Στην προεπιλογή του Μεξικού οι Πινέδα και Σάντσες

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Μεξικού, Χαβιέ Αγκίρε, γνωστοποίησε την προεπιλογή της ομάδας για το Μουντιάλ που θα διεξαχθεί το προσεχές καλοκαίρι, συμπεριλαμβάνοντας τον Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ και τον Χόρχε Σάντσες του ΠΑΟΚ.

Το Μεξικό θα συνδιοργανώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο μαζί με τις ΗΠΑ και τον Καναδά, με την προετοιμασία των «Αζτέκων» να έχει ήδη ξεκινήσει ενόψει της μεγάλης διοργάνωσης. Ο Χαβιέ Αγκίρε κάλεσε συνολικά 55 ποδοσφαιριστές στην προεπιλογή του.

Παρούσα θα είναι και η ελληνική εκπροσώπηση, καθώς στις επιλογές του Μεξικανού προπονητή βρίσκονται ο Ορμπελίν Πινέδα, που κατέκτησε το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ, αλλά και ο Χόρχε Σάντσες, ο οποίος αγωνίζεται στον ΠΑΟΚ.

Δείτε παρακάτω τη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που συμπεριέλαβε ο Χαβιέ Αγκίρε στην προεπιλογή του Μεξικού: