Ολυμπιακός - Κολοσσός Ρόδου: Πρεμιέρα στα playoffs της GBL με φόντο το Final-4

Την έναρξη της παρουσίας του στα playoffs της GBL κάνει ο Ολυμπιακός, ο οποίος φιλοξενεί τον Κολοσσό Ρόδου στο ΣΕΦ (17:00) για το πρώτο παιχνίδι της σειράς.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους στο πρωτάθλημα, χρησιμοποιώντας παράλληλα την αναμέτρηση ως ένα πρώτο δυνατό τεστ ενόψει του Final-4 που θα διεξαχθεί το διάστημα 22-24 Μαΐου.

Η σειρά των προημιτελικών κρίνεται στις δύο νίκες, με το δεύτερο παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για το Σάββατο (16/05) στις 16:15. Η ομάδα που θα εξασφαλίσει την πρόκριση θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ - Άρης.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών, έχοντας στη διάθεσή του όλους τους παίκτες για την αναμέτρηση.