Super League: «Μάχες» γοήτρου σε Βόλο και Λιβαδειά για τα playoffs 5-8

Δύο παιχνίδια περιλαμβάνει το καλεντάρι των playoffs 5-8 για την Τετάρτη (13/05), σε μια διαδικασία που πλέον δεν έχει βαθμολογικό αντίκρισμα μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου από τον ΟΦΗ.

Στο «Λάμπρος Κατσώνης», ο πρωτοπόρος Λεβαδειακός υποδέχεται τον ΟΦΗ, σε μια αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο ομάδες που είχαν τεθεί αντιμέτωπες και στα ημιτελικά του Κυπέλλου. Οι Κρητικοί είχαν αποσπάσει ισοπαλία 1-1 στο Ηράκλειο και επικράτησαν 1-0 στη Λιβαδειά, παίρνοντας την πρόκριση πριν φτάσουν μέχρι την κατάκτηση του τροπαίου απέναντι στον ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό.

Η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου ολοκληρώνει μια εξαιρετική σεζόν, χωρίς όμως να καταφέρει να εξασφαλίσει ιστορική συμμετοχή στην Ευρώπη. Ο Λεβαδειακός προέρχεται από δύο άνετες νίκες απέναντι στον Βόλο, με 5-2 εντός και 3-0 εκτός έδρας, ενώ η ομάδα του Χρήστου Κόντη ηττήθηκε δύο φορές από τον Άρη, με 2-0 στο Παγκρήτιο και 3-1 στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Ο Άρης παραμένει η πιο φορμαρισμένη ομάδα του μίνι πρωταθλήματος, παρότι η 5η θέση δεν οδηγεί πλέον στην Ευρώπη. Ο Μιχάλης Γρηγορίου βλέπει τις μετοχές του να ανεβαίνουν, παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, με τη διοίκηση να εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο παραμονής του.

Οι «κίτρινοι» μετρούν τρεις διαδοχικές νίκες και ταξιδεύουν στο Πανθεσσαλικό για την αναμέτρηση με τον Βόλο, ο οποίος δεν έχει καταφέρει να δώσει συνέχεια στη νίκη επί του ΠΑΟΚ στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Άρης παραμένει αήττητος φέτος απέναντι στους Θεσσαλούς, με δύο νίκες και μία ισοπαλία στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής των playoffs 5-8:

17:00 Βόλος - Άρης (Cosmote Sport 2HD)

17:00 Λεβαδειακός - ΟΦΗ (Novasports 2HD)

Η βαθμολογία:

Λεβαδειακός 28

Άρης 25

ΟΦΗ 20

Βόλος 17