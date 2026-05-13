Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έπεσε… θύμα καλοστημένης φάρσας στο Italian Open, με το βίντεο των αντιδράσεών του να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

«Θύμα» μιας ιδιαίτερα πετυχημένης φάρσας από τους διοργανωτές του Italian Open έπεσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μαζί με αρκετούς ακόμη αστέρες του παγκόσμιου τένις που συμμετέχουν στη διοργάνωση.

Ο Έλληνας πρωταθλητής βρέθηκε μπροστά σε ένα, δήθεν, αρχαίο ρωμαϊκό βάζο του 3ου αιώνα π.Χ., το οποίο παρουσιαζόταν ως αντικείμενο ανεκτίμητης αξίας. Στη φάρσα συμμετείχε και η Κέιτι Μπούλτερ, η οποία είχε αναλάβει να τον παρασύρει στο σκηνικό.

Την ώρα που οι δυο τους συζητούσαν για το έκθεμα, ο Τσιτσιπάς απομάκρυνε για λίγα δευτερόλεπτα την προσοχή του και τότε ήρθε η ανατροπή. Η Μπούλτερ έσπρωξε το βάζο, το οποίο έπεσε στο έδαφος και διαλύθηκε, με τον Έλληνα τενίστα να μένει αποσβολωμένος.

https://www.instagram.com/p/DYPsHx5jLNM/

Αν και κατάλαβε άμεσα πως δεν είχε ο ίδιος ευθύνη για το περιστατικό, οι εκφράσεις αγωνίας και η αντίδρασή του, κρατώντας το κεφάλι του σοκαρισμένος, χάρισαν ένα από τα πιο απολαυστικά στιγμιότυπα της διοργάνωσης.

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral, ενώ ξεχωριστές ήταν και οι αντιδράσεις άλλων τενιστών και τενιστριών που συμμετείχαν στη φάρσα. Ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ, πάντως, έκλεψε την παράσταση, καθώς η πρώτη του αντίδραση ήταν να ξεκαθαρίσει: «Δεν το άγγιξα».