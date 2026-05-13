Στη «μαύρη» αγορά τα εισιτήρια του Game 5

Κατάμεστη θα είναι και απόψε η «Roig Arena» με τους φίλους της Βαλένθια να δημιουργούν πολύ δύσκολη ατμόσφαιρα για τον Παναθηναϊκό.

Μάλιστα, η επιθυμία πολλών φίλων της Βαλένθια να βρεθούν δίπλα στην ομάδα τους το βράδυ της Τετάρτης (13/5), έδωσε την ευκαιρία σε κάποιους κατόχους διαρκείας να αισχροκερδούν, πουλώντας τα εισιτήριά τους στη μαύρη αγορά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι τιμές για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό ξεκινούν από τα 180 ευρώ και φτάνουν να πωλούνται έως και τα 400 ευρώ, σύμφωνα με την "Las Provincias".