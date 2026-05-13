«Λιοντάρι» ο Ιωαννίδης, μετράει αντίστροφα

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του πορτογαλικού Τύπου, ο Έλληνας σέντερ φορ είναι πολύ κοντά στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Η φετινή σεζόν δεν κύλησε καθόλου καλά για τον Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος παρά το εξαιρετικό του ξεκίνημα με τη φανέλα της Σπόρτινγκ ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς που τον άφησαν εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Μάλιστα ο τελευταίος από αυτούς ήταν αρκετά σοβαρός και υπήρχε πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, κάτι που τελικά απέφυγε.

Ο Έλληνας επιθετικός έχει να αγωνιστεί από τις 21 Φεβρουαρίου, λόγω τραυματισμού στον έσω πλάγιο σύνδεσμο του δεξιού γονάτου, ωστόσο πλέον έχει επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων. Όπως αναφέρει η «A Bola», η αποθεραπεία του έχει προχωρήσει σημαντικά και η συμμετοχή του στα τελευταία ματς της σεζόν θεωρείται πολύ πιθανή.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα ο Ιωαννίδης δεν αποκλείεται να αγωνιστεί στην επόμενη αναμέτρηση της ομάδας του.

