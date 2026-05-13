«Συνεχίζει να παρακολουθεί τον Μουζακίτη η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»

Η Μάντστεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει παρατήσει την περίπτωση Μουζακίτη.

Ο Χρήστος Μουζακίτης εξακολουθεί να βρίσκεται στο μεταγραφικό... ραντάρ της Μάντστεστερ Γιουνάιτεντ, με τους ανθρώπους της αγγλικής ομάδας να παρακολουθούν στενά την πρόοδό του στον Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Skysports, οι «κόκκινοι διάβολοι» όχι μόνο δεν έχουν αποσύρει το ενδιαφέρον τους για τον νεαρό μέσο, αλλά συνεχίζουν να συλλέγουν πληροφορίες και αξιολογήσεις σχετικά με την αγωνιστική του εξέλιξη.

Στο μικροσκόπιο οι εμφανίσεις του Μουζακίτη

Οι σκάουτερ της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρονται να παρακολουθούν συστηματικά τις εμφανίσεις του Έλληνα διεθνή, καταγράφοντας την παρουσία του τόσο σε επίπεδο συλλόγου όσο και στις υποχρεώσεις του με τις εθνικές ομάδες.

Ο νεαρός χαφ θεωρείται ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου και η φετινή του εικόνα έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων.

Δεν είναι ο μοναδικός στόχος της Γιουνάιτεντ

Παράλληλα, το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει πως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξετάζει και άλλες περιπτώσεις νεαρών ποδοσφαιριστών από την ευρωπαϊκή αγορά, στο πλαίσιο του σχεδιασμού της για το μέλλον.

Ωστόσο, το όνομα του Μουζακίτη παραμένει ψηλά στις λίστες των Άγγλων, οι οποίοι συνεχίζουν να αξιολογούν την προοπτική μιας πιθανής κίνησης για την απόκτησή του στο επόμενο διάστημα.

