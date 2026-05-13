Ντουμπάι: Κοντά σε Ντιακιτέ και Ντιαλό

Σε δυο σημαντικές προσθήκες προχωράει η Ντουμπάι καθώς οδεύει σε οριστική συμφωνία με τους Άλφα Ντιαλό και Μαμαντί Ντιακιτέ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Basket News» η Ντουμπάι βρίσκεται πολύ κοντά σε συμφωνία με τους Άλφα Ντιαλό και Μαμαντί Ντιακιτέ ενόψει της νέας σεζόν, κάνοντας από πολύ νωρίς γνωστές τις προθέσεις της στο μεταγραφικό παζάρι της EuroLeague.

Από τη μια ο Ντιαλό πραγματοποίησε εξαιρετική χρονιά με τη φανέλα της Μονακό, μετρώντας κατά μέσο όρο 11.9 πόντους, 4.4 ριμπάουντ, 1.4 ασίστ και 1.4 κλεψίματα ανά αγώνα σε 42 παιχνίδια. Ανακηρύχθηκε επίσης κορυφαίος αμυντικός της χρονιάς στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Ο Ντιακιτέ από την άλλη αγωνίστηκε φέτος με τη φανέλα της Μπασκόνια και σε 37 παιχνίδια μέτρησε 8.4 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ.

