· Παναθηναϊκός

Σλούκας για Βέσελι: «Νιώθω πολύ τυχερός που είχα την ευκαιρία να παίξω μαζί σου»

Με δημοσίευσή του στα social media ο Κώστας Σλούκας έστειλε ένα συγκινητικό μήνυμα στον φίλο του Γιάν Βέσελι ο οποίος ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την ενεργό δράση. 

Σλούκας για Βέσελι: «Νιώθω πολύ τυχερός που είχα την ευκαιρία να παίξω μαζί σου»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την απόφαση να κρεμάσει τα παπούτσια του μετά το πέρας της φετινής σεζόν πήρε ο Γιάν Βέσελι, με άπαντες στον μπασκετικό χώρο να εύχονται τα καλύτερα στον Τσέχο στο επόμενο βήμα της ζωής του.

Ο Κώστας Σλούκας θέλησε να περάσει μέσω των social media το δικό του μήνυμα προς τον Τσέχο, με τον οποίο υπήρξαν συμπαίκτες στη Φενέρμπαχτσε και αναπτύξαν μια ιδιαίτερη σχέση που ξεπερνάει τα όρια του μπάσκετ.

«Γιαν, φίλε μου, νιώθω πολύ τυχερός που είχα την ευκαιρία να παίξω μαζί σου και να σε γνωρίσω. Αποτελείς παράδειγμα σπουδαίου μπασκετμπολίστα, εξαιρετικού συμπαίκτη και σπουδαίου φίλου! Η μπασκετική σου καριέρα είναι αξιοθαύμαστη, όμως τα καλύτερα έρχονται τώρα. Εύχομαι η επιτυχία να σε ακολουθεί και στα επόμενα βήματα της ζωής σου. Ήμασταν όλοι πολύ τυχεροί που ζήσαμε στην εποχή σου!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας γκαρντ.

https://www.instagram.com/p/DYReLl1jL4Q/
COMMENTS
LATEST NEWS
14:19 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: Ανανεώνει για δύο χρόνια ο Μπεν Μουρ!

14:15 ΣΠΟΡ

Ολυμπιακός: Ανακοινώθηκε η Τέιλορ Μπάνιστερ

14:02 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: «Στηρίζουμε την ομάδα με το πάθος και τη φωνή μας, την προστατεύουμε με μυαλό και σύνεση»

14:00 EUROLEAGUE

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να περάσει στο Final-4 και να γράψει ιστορία;

13:44 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Πρόστιμο... μαμούθ από την UEFA στη Φενέρμπαχτσε - Ο λόγος

13:27 ONSPORTS

Αθηναϊκός: Επιστρέφει σε ρόλο GM ο Γκουγκουτούδης

13:06 EUROLEAGUE

«Αποφασίζει για το μέλλον του Ομπράντοβιτς»

13:01 OPINION

Ο καλός, ο κακός και ο... άσχημος Τσιτσιπάς

12:57 ΣΠΟΡ

BATTLE OF THE LEGENDS: Το event της χρονιάς έρχεται στην Αθήνα - Ζήσε το live!

12:47 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Η επιστροφή Μουρίνιο φέρνει μεγάλο κόστος – Τι ζητά η Μπενφίκα

12:37 EUROLEAGUE

Σλούκας για Βέσελι: «Νιώθω πολύ τυχερός που είχα την ευκαιρία να παίξω μαζί σου»

12:34 EUROLEAGUE

Ντουμπάι: Κοντά σε Ντιακιτέ και Ντιαλό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας