Σλούκας για Βέσελι: «Νιώθω πολύ τυχερός που είχα την ευκαιρία να παίξω μαζί σου»

Την απόφαση να κρεμάσει τα παπούτσια του μετά το πέρας της φετινής σεζόν πήρε ο Γιάν Βέσελι, με άπαντες στον μπασκετικό χώρο να εύχονται τα καλύτερα στον Τσέχο στο επόμενο βήμα της ζωής του.

Ο Κώστας Σλούκας θέλησε να περάσει μέσω των social media το δικό του μήνυμα προς τον Τσέχο, με τον οποίο υπήρξαν συμπαίκτες στη Φενέρμπαχτσε και αναπτύξαν μια ιδιαίτερη σχέση που ξεπερνάει τα όρια του μπάσκετ.

«Γιαν, φίλε μου, νιώθω πολύ τυχερός που είχα την ευκαιρία να παίξω μαζί σου και να σε γνωρίσω. Αποτελείς παράδειγμα σπουδαίου μπασκετμπολίστα, εξαιρετικού συμπαίκτη και σπουδαίου φίλου! Η μπασκετική σου καριέρα είναι αξιοθαύμαστη, όμως τα καλύτερα έρχονται τώρα. Εύχομαι η επιτυχία να σε ακολουθεί και στα επόμενα βήματα της ζωής σου. Ήμασταν όλοι πολύ τυχεροί που ζήσαμε στην εποχή σου!», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας γκαρντ.