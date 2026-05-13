Ρεάλ Μαδρίτης: Η επιστροφή Μουρίνιο φέρνει μεγάλο κόστος – Τι ζητά η Μπενφίκα

Το ενδεχόμενο επιστροφής του Ζοσέ Μουρίνιο στη Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει στο προσκήνιο, ωστόσο η υπόθεση μόνο εύκολη δεν θεωρείται για τους Μαδριλένους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πορτογαλία, η αποχώρηση του έμπειρου τεχνικού από την Μπενφίκα συνοδεύεται από ιδιαίτερα υψηλή ρήτρα αποζημίωσης, η οποία αγγίζει τα 7 εκατομμύρια ευρώ.

Το ποσό που πρέπει να πληρώσει η Ρεάλ

Όπως αναφέρεται, στο συμβόλαιο του Μουρίνιο υπάρχει ειδικός όρος που επιτρέπει σε οποιαδήποτε πλευρά να λύσει τη συνεργασία μέσα σε διάστημα δέκα ημερών μετά το τέλος της σεζόν, με την καταβολή συγκεκριμένης αποζημίωσης.

Αυτό σημαίνει πως αν η «βασίλισσα» αποφασίσει να προχωρήσει στην πρόσληψη του Πορτογάλου προπονητή, θα πρέπει να καταβάλει σχεδόν 7 εκατομμύρια ευρώ στην Μπενφίκα για να ολοκληρωθεί η αποχώρησή του.

Η Μπενφίκα θέλει να κρατήσει τον Μουρίνιο

Την ίδια στιγμή, η διοίκηση της Μπενφίκα δεν δείχνει διατεθειμένη να χάσει εύκολα τον προπονητή της. Σύμφωνα με τη «Record», ο πρόεδρος του συλλόγου, Ρουί Κόστα, έχει ήδη καταθέσει πρόταση ανανέωσης συνεργασίας στον Μουρίνιο και περιμένει την τελική του απάντηση.

Οι Πορτογάλοι επιθυμούν να συνεχίσουν το πρότζεκτ με τον Special One στον πάγκο, την ώρα που τα σενάρια για πιθανή επιστροφή του στη Μαδρίτη δυναμώνουν καθημερινά.

Ανοιχτό το θέμα του πάγκου στη Ρεάλ Μαδρίτης

Η Ρεάλ Μαδρίτης εξακολουθεί να εξετάζει όλες τις διαθέσιμες επιλογές για την επόμενη μέρα στον πάγκο της ομάδας, με το όνομα του Μουρίνιο να βρίσκεται ανάμεσα στα πιο ηχηρά που έχουν συνδεθεί με τον σύλλογο τις τελευταίες ημέρες.

Ο Πορτογάλος τεχνικός παραμένει ιδιαίτερα αγαπητός σε σημαντική μερίδα των οπαδών των «Μερένχες», χάρη στην έντονη προσωπικότητα και την επιτυχημένη πρώτη θητεία του στον σύλλογο.