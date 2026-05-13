Παναθηναϊκέ…FERTO

Ο Akylas χθες το βράδυ έκανε το πρώτο βήμα για να φτάσει στην κορυφή της Eurovision και ο Παναθηναϊκός απόψε θέλει να κάνει το σημαντικότερο και αποφασιστικότερο βήμα προς την επιστροφή του στην μπασκετική κορυφή της Γηραιάς Ηπείρου.

Οι «πράσινοι» δοκιμάζονται το βράδυ κόντρα στη Βαλένθια στη «Roig Arena» και θέλουν να σημειώσουν το τρίτο συνεχόμενο διπλό τους στη σειρά για να πάρουν μια μεγαλειώδη πρόκριση στο Final-4 που θα γίνει στο… σπίτι τους. Στο Telekom Center Athens.

Η αποστολή των «πράσινων» μόνο εύκολη δε θα είναι μιας και η Βαλένθια έχει τα πάντα με το… μέρος της. Έχει το πλεονέκτημα της έδρας με τους Ισπανούς να ετοιμάζουν μια… εκρηκτική ατμόσφαιρα, έχει την ψυχολογία από τα δύο συνεχόμενα διπλά της στην Αθήνα, έχει τους παίκτες της σε εξαιρετική κατάσταση, η πίεση είναι ξεκάθαρα στο «στρατόπεδο» του Παναθηναϊκού, ενώ οι Γιαβόρ, Λοτερμόζερ και Νέντοβιτς εγγυώνται μια ασφαλή διαιτησία για την ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ.

Το όλο σκηνικό έχει δημιουργήσει μια ευφορία στο κλίμα της Βαλένθια, κάτι που ο Παναθηναϊκός πρέπει να ανατρέψει. Και για να το πετύχει αυτό θα πρέπει να κάνει τη δουλειά του από την πρώτη φάση του αγώνα. Είτε αυτή είναι στην άμυνά του, είτε αυτή είναι στην επίθεσή του. Μόνο έτσι θα μπορέσουν οι «πράσινοι» να αρχίσουν σιγά-σιγά να αποβάλλουν από πάνω τους μέρος της πίεσης και να τη μεταφέρουν στους γηπεδούχους. Ότι ακριβώς έγινε στο Game 1. Τότε που ο Παναθηναϊκός μπήκε πιο αποφασισμένος από ποτέ, μπήκε με το… μαχαίρι στα δόντια και έπιασε τη Βαλένθια από το λαιμό. Οι «σκέψεις» των παικτών του Μαρτίνεθ βάρυναν τη μπάλα και κάπως έτσι ήρθαν τα άστοχα σου και τα πολλά λάθη στην επιθετική λειτουργία των Ισπανών.

Η ομάδα της Βαλένθια είναι μια εξαιρετικά ποιοτική ομάδα, μια ομάδα με πολύ καλούς παίκτες, με χαρακτήρα (κάτι που φάνηκε στις αναμετρήσεις του Telekom Center), αλλά ταυτόχρονα και μια ομάδα που δεν έχει την απαιτούμενη εμπειρία γι αυτή τη φάση και αυτό το επίπεδο. Και αυτό είναι που ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να εκμεταλλευτεί και να… πατήσει πάνω σε αυτό.

Στοιχείο Νο1

Το πρώτο στοιχείο που θα «οδηγήσει» τον Παναθηναϊκό στην νίκη θα είναι η πνευματική προσέγγιση που θα έχει στο παιχνίδι. Αν ο Παναθηναϊκός μπει να παίξει έναν τελικό, ένα παιχνίδι δίχως αύριο, τότε αυτός θα αποφασίσει για την τελική του έκβαση. Όπως έχει γίνει κάθε φορά που οι «πράσινοι» αγωνίζονται με την πλάτη στον τοίχο.

Στοιχείο Νο2

Στη συνέχεια τη διαφορά θα την κάνει η άμυνα. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι καλύτερος από ποτέ. Πρέπει να είναι εκεί στις περιστροφές του έτσι ώστε να μην αφήνει ελεύθερα σουτ, να είναι εκεί στις… επιστροφές του ώστε να κόψει το transition παιχνίδι των Ισπανών και εξίσου σημαντικό να είναι εκεί στα αμυντικά του ριμπάουντ. Και στα τέσσερα ματς της σειράς ο Παναθηναϊκός «πληγώθηκε» από δεύτερες και τρίτες επιθέσεις που έδινε στους Ισπανούς και αυτό πρέπει να «κοπεί»… μαχαίρι. Τέλος ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να «οδηγήσει» τη Βαλένθια σε μεγάλες επιθέσεις. Σε επιθέσεις πέρα από τα 16 δευτερόλεπτα, έτσι ώστε να τη βγάλει από την comfort zone της, να τις ρίξει τις κατοχές και να την πάει στο παιχνίδι που δεν της αρέσει.

Στοιχείο Νο3

Κέντρικ Ναν. Όλη η αμυντική λειτουργία των Ισπανών βασίζεται πάνω στον Ναν. Ο Μαρτίνεθ έχει επιλέξει να παίζει πάνω του με παγίδες, έτσι ώστε να διώχνει τη μπάλα από τα χέρια του. Αυτή η επιλογή του Ισπανού τεχνικού έχει «χαλάσει» το μυαλό του Ναν, τον έχει «οδηγήσει» σε λάθη που έχουν δώσει εύκολους πόντους στη Βαλένθια και παράλληλα τον έχει «οδηγήσει» και σε κακές επιθετικές επιλογές. Απόψε ο Αταμάν θα πρέπει να έχει βρει το… αντίδοτο, για να μπορέσει να «απελευθερώσει» τον Ναν και να τον «οδηγήσει» στο δικό του παιχνίδι.

Στοιχείο Νο4

Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις. Ο παίκτης των μεγάλων παιχνιδιών. Ο παίκτης που ήρθε στον Παναθηναϊκό μεσούσης της περιόδου για να τον βοηθήσει να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα. Να κερδίζει τίτλους. Ο Αμερικανός ήταν σκιά του εαυτού του στα δύο τελευταία παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό να τον έχει μεγαλύτερη ανάγκη από ποτέ. Το ταλέντο του, η εμπειρία του και η αθλητικότητά είναι αυτά που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός για να μπορέσει να φύγει με το διπλό από τη «Roig Arena», ειδικά τώρα που οι «πράσινοι» έχουν να διαχειριστούν και την απουσία του Κώστα Σλούκα.

ΥΓ1: Ούτε χαζοί είμαστε, ούτε χθεσινοί. Οι διαθέσεις της Euroleague και τις κάθε λίγκας είναι ξεκάθαρες από τις αποφάσεις που παίρνει. Όταν μετά τα όσα έχουν γίνει στη σειρά και τις καταγγελίες του Παναθηναϊκού η Euroleague αποφασίζει να στείλει ξανά να διαιτητεύσουν διαιτητές όπως οι Νέντοβιτς, Γιαβόρ και Λοτερμόζερ τότε δεν έχουν να συζητάμε πολλά.

ΥΓ2: Εξαιρετικός Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του στο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Εξαιρετικός…

ΥΓ3: Είναι απίστευτο το πόσο έχει «δυναμώσει» το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού στα ΜΜΕ της Ισπανίας. Στα πρώτα θέματα «παίζει» το τελευταίο διάστημα. Οι «Ισπανοί» πιο πολύ ασχολούνται με τον Γιαννακόπουλο και τον μπασκετικό Παναθηναϊκό, παρά με το ξύλο στη Ρεάλ, τις εκλογές του Πέρεθ και το πρωτάθλημα της Μπαρτσελόνα.