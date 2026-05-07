«Βόμβα με Φρανσίσκο θέλει να ρίξει η Ντουμπάι BC»

Εξαιρετική είναι η φετινή παρουσία του άλλοτε παίκτη του Περιστερίου στην EuroLeague, Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους γκαρντ της διοργάνωσης.

Ο 28χρονος ολοκλήρωσε τη regular season με μέσο όρο 16,4 πόντους και 6,4 ασίστ ανά αγώνα, επίδοση που του χάρισε θέση στην κορυφαία πεντάδα της χρονιάς.

Παρότι ο βασικός του στόχος παραμένει η μετάβαση στο NBA, δημοσίευμα του “Basketball Sphere” αποκαλύπτει πως η Ντουμπάι κινείται δυναμικά για την απόκτησή του, έχοντας ήδη προχωρήσει σε σημαντικές επαφές με την πλευρά του παίκτη.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και η συμφωνία που εξετάζεται περιλαμβάνει ειδικό όρο NBA out, δίνοντας τη δυνατότητα στον Φρανσίσκο να αποχωρήσει για τον «μαγικό κόσμο» σε περίπτωση που προκύψει πρόταση από ομάδα του NBA.