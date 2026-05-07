«Βόμβα με Φρανσίσκο θέλει να ρίξει η Ντουμπάι BC»

Η Ντουμπάι BC είναι σε προχωρημένες επαφές με τον γκαρντ της Ζαλγκίρις, Σιλβέν Φρανσίσκο, όπως υποστηρίζει δημοσίευμα από τη Σερβία. Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι προτεραιότητα του Γάλλου παραμένει το NBA.

Εξαιρετική είναι η φετινή παρουσία του άλλοτε παίκτη του Περιστερίου στην EuroLeague, Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους γκαρντ της διοργάνωσης.

Ο 28χρονος ολοκλήρωσε τη regular season με μέσο όρο 16,4 πόντους και 6,4 ασίστ ανά αγώνα, επίδοση που του χάρισε θέση στην κορυφαία πεντάδα της χρονιάς.

Παρότι ο βασικός του στόχος παραμένει η μετάβαση στο NBA, δημοσίευμα του “Basketball Sphere” αποκαλύπτει πως η Ντουμπάι κινείται δυναμικά για την απόκτησή του, έχοντας ήδη προχωρήσει σε σημαντικές επαφές με την πλευρά του παίκτη.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και η συμφωνία που εξετάζεται περιλαμβάνει ειδικό όρο NBA out, δίνοντας τη δυνατότητα στον Φρανσίσκο να αποχωρήσει για τον «μαγικό κόσμο» σε περίπτωση που προκύψει πρόταση από ομάδα του NBA.

