ΑΕΛ: Δίωξη από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα στον Νταβέλη

Ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος άσκησε πειθαρχική δίωξη στον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ ΑΕΛ. 

Πειθαρική δίωξη ασκήθηκε στον ιδιοκτήτη και πρόεδρο της ΠΑΕ ΑΕΛ, Αχιλλέα Νταβέλη, για τα όσα δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα με τον Πανσερραϊκό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Σήμερα 06/05/2026, ασκήθηκε από τον Υπεύθυνο Άσκησης Πειθαρχικής Δίωξης Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο, δίωξη σε βάρος του Αχιλλέα Νταβέλη, ιδιοκτήτη και προέδρου της ΠΑΕ Α.Ε. Λάρισας διότι μετά το τέλος του αγώνα μεταξύ των ομάδων ΠΑΕ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ - ΠΑΕ ΑΕΛ που διεξήχθη στις 2-5-2026 για το πρωτάθλημα της Super League, προέβη σε δημόσιες δυσμενείς δηλώσεις στα ΜΜΕ.

